O boletim foi divulgado pela Sesacre, no Observatório em Saúde

Boletim de cobertura vacinal foi divulgado pela Sesacre/Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou um novo boletim de coberturas vacinais de rotina nesta quarta-feira (19). Segundo o documento, os dados avaliam se as metas de imunização foram atingidas entre janeiro e junho de 2026.

Em todo o estado em 2026, a cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano no período de janeiro a junho, registrou acima de 80% na BCG, Hep B, Rota, Pneumo 10/20*, Penta, Polio e Men. C. A febre amarela registrou 69,84%.

Os municípios de Rio Branco e Acrelândia alcançaram em todos os imunobiológicos preconizados para o Indicador do Pacto Inter federativo: Pentavalente, pneumocócica 10 valente, Pólio Inativada Trivalente. O Estado do Acre não alcançou parâmetro.

BCG: 4 municípios alcançaram e Regional do Juruá (Meta: 90%)

Hepatite B: 2 municípios alcançaram e Regional do Juruá (Meta: 95%)

Rotavírus: 2 municípios alcançaram (Meta: 90%)

Pentavalente (DTP/HepB/Hib): 2 municípios alcançaram (Meta: 95%)

Pneumocócica 10 valentes: 4 municípios alcançaram e 1 Regional de Saúde (Meta: 95%)

Poliomielite Inativada Injetável (VIP): 2 municípios alcançaram (Meta: 95%)

Meningocócica conjugada C: 4 municípios alcançaram (Meta: 95%)

Febre Amarela: Nenhum município ou regional alcançou (Meta: 95%)

O cenário é mais preocupante quando analisada a faixa etária de 1 a 4 anos. O boletim indica que o Acre ficou abaixo dos parâmetros preconizados em todos os imunobiológicos avaliados para esse grupo.

Meningocócica C Reforço: 1 município alcançou (Meta: 95%)

Pneumocócica 10 valente Reforço: 1 município alcançou (Meta: 95%)

Tríplice Viral 1ª dose: 2 municípios alcançaram (Meta: 95%)

Hepatite A: nenhum município alcançou (Meta: 95%)

Pólio Inativada Injetável (VIP) reforço: nenhum município alcançou (Meta: 95%)

DTP (Tríplice Bacteriana): nenhum município alcançou (Meta: 95%)

Tríplice Viral 2ª dose: nenhum município alcançou (Meta: 95%)

Varicela: nenhum município alcançou (Meta: 95%)

A série histórica de 2016 a 2025 mostra que no último ano, o Acre alcançou as melhores taxas de cobertura vacinal dos imunobiológicos preconizados para crianças menores de 2 anos.

As vacinas são BCG, Hepatite B (<30 dias), Rotavírus humano, Pentavalente (DTP + Hib + HB), Pneumocócica 10v (<1 ano), Meningocócica Conj C (<1 ano), Pólio Inativada Injetável, Febre amarela, Tríplice Viral D1, Tríplice Viral D2, Hepatite A, DTP, Pneumocócica (1º ref) e Meningococo C (1º ref).

Desses imunológicos, apenas Febre amarela e Tríplice viral D2 registram menor cobertura vacinal, com 66,70% e 72,95%, respectivamente.

Apesar do desafio geral, o documento aponta Rio Branco, Jordão e Manoel Urbano como os municípios que obtiveram os melhores destaques no período de janeiro a junho de 2026.

A coordenação estadual de imunizações ressalta que a cobertura vacinal é o principal indicador da eficácia das estratégias de proteção da população e de interrupção da cadeia de transmissão de doenças. “A cobertura vacinal é o indicador que reflete a porcentagem da população vacinada, avaliando se o público-alvo e as metas de imunização foram atingidos, além de verificar a eficácia da estratégia implementada. A cobertura vacinal aumenta na mesma proporção em que cresce o número de pessoas vacinadas. Para interromper a cadeia epidemiológica, é necessário atingir os percentuais de cobertura na população alvo a ser vacinada e mantê-los de maneira uniforme em cada unidade geográfica”, diz o boletim.