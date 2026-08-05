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Alysson entrega novo espaço da agricultura familiar em Rio Branco

Mercado abrirá espaço para a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Alysson entrega novo espaço da agricultura familiar em Rio Branco
Mercado abrirá espaço para a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar/Foto: Assessoria

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, participou, na manhã desta quarta-feira (5), da cerimônia que oficializou a entrega do Mercado Municipal Beatriz Lúcio Braña para a Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Acre (Unicafes/AC). O ato foi realizado no próprio mercado, localizado no bairro Manoel Julião.

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O espaço será utilizado para concentrar as atividades das cooperativas da agricultura familiar. Entre os serviços previstos estão o recebimento da produção, armazenamento, pesagem, classificação dos alimentos e organização da logística de distribuição.

Além disso, o mercado abrirá espaço para a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar. A proposta é aproximar produtores e consumidores, permitindo a venda de frutas, verduras, hortaliças, raízes e outros alimentos sem a intermediação de terceiros, fortalecendo a renda das cooperativas.

Mercado abrirá espaço para a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar/Foto: Assessoria

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“O Mercado Beatriz Lúcio Braña será destinado ao apoio, à venda e à distribuição dos produtos da agricultura familiar. Mais estrutura para os produtores, alimentos frescos para a população e novas oportunidades para Rio Branco”, escreveu o prefeito ao divulgar a ação.

Mercado abrirá espaço para a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar/Foto: Assessoria

A estrutura também dará suporte ao abastecimento de escolas, programas governamentais e estabelecimentos comerciais, facilitando o escoamento da produção rural e reunindo diferentes etapas do processo em um único local.

 

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