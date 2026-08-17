Alysson quer fazer parceria pública-privada para resolver problema da água

Segundo Alysson, a proposta representa uma estratégia diferente da adotada pelo ex-prefeito Tião Bocalom

Prefeito durante agenda no Saerb/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou nesta segunda-feira (17) que pretende buscar uma parceria público-privada (PPP) para melhorar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital. A declaração foi dada durante sua participação no podcast Em Cena, apresentado pelo jornalista Everton Damasceno.

Segundo Alysson, a proposta representa uma estratégia diferente da adotada pelo ex-prefeito Tião Bocalom. Durante sua gestão, Bocalom defendia a permanência dos serviços sob responsabilidade do município, enquanto a nova administração avalia a participação da iniciativa privada como uma alternativa para ampliar os investimentos e acelerar as melhorias.

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Durante a entrevista, Alysson afirmou que acredita ser possível alcançar avanços significativos nos serviços em aproximadamente um ano. A expectativa é que uma eventual parceria permita melhorar a estrutura existente, ampliar a capacidade de atendimento e enfrentar problemas relacionados tanto ao fornecimento de água quanto ao esgotamento sanitário.

“Isso também precisa de um aporte financeiro maior que a gente só vai conseguir avançar, eu acredito isso, pelos estudos que a gente vem vendo em outros estados, em outros municípios, uma parceria de concessão privada. Então, pública-privada. É uma lógica que a gente está estudando, através, junto ao governo do estado e os municípios, os 22 municípios.”, afirma Alysson.

A proposta ainda precisa ser estruturada e passar pelas etapas necessárias para definir o modelo de parceria que poderá ser adotado. A intenção, conforme apresentada pelo prefeito, é buscar uma solução que permita ao município avançar mais rapidamente na melhoria dos serviços.

A discussão sobre água e esgoto é um dos principais desafios de infraestrutura de Rio Branco, e a possibilidade de uma PPP marca uma mudança de estratégia em relação ao modelo defendido pela gestão anterior.

Veja a entrevista na íntegra: