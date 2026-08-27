Ex-aliado de Mailza, Gonzaga declara apoio a Alan Rick

“Porque para você tomar uma decisão você tem que pensar muito bem na decisão que tá tomando, e principalmente quando você tem sentimentos de gratidão”, afirmou

Gonzaga deixou a base da governadora e decidiu apoiar o senador/Foto: ContilNet

O deputado estadual Luiz Gonzaga (MDB) declarou apoio à candidatura de Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre nesta quinta-feira (27), após, segundo ele, refletir sobre a responsabilidade da escolha eleitoral e o futuro do Estado.

Ao explicar a decisão, Gonzaga afirmou que precisou colocar de lado questões pessoais e pensar nas consequências da eleição para a população acreana.

“Porque para você tomar uma decisão você tem que pensar muito bem na decisão que tá tomando, e principalmente quando você tem sentimentos de gratidão”, afirmou.

O parlamentar citou a relação que mantém com o ex-governador Gladson Cameli, destacando que caminhou politicamente ao lado dele desde 2019 e que possui uma relação de amizade com a família.

“Eu tenho um sentimento muito grande de gratidão ao ex-governador Gladson Cameli, a quem eu tive a oportunidade de caminhar com ele desde 2019… Ter uma amizade grande com a família dele, também que sempre me ajudou. E eu não poderia deixar de ter esse reconhecimento pela pessoa dele, pela pessoa que ele é”, declarou.

Gonzaga também fez questão de diferenciar sua decisão de qualquer crítica pessoal à governadora Mailza Assis (PP), sua antiga aliada política.

“Também tenho o maior respeito pela governadora Mailza Assis. Não tenho nada contra ela, eu respeito muito, tenho o trabalho dela, é a atual governadora”, disse.

Segundo o deputado, porém, a escolha eleitoral exige que cada cidadão pense além das relações políticas e pessoais.

“Eu entendo que cada brasileiro, cada acreano, cada cidadão, nestas eleições tem uma responsabilidade muito grande com o seu município, com o seu estado, com o nosso país.”

Gonzaga afirmou ainda que considera que está em jogo o futuro do Estado e defendeu que a decisão seja tomada pensando nas próximas gerações.

“E na nossa decisão nós não podemos pensar somente em nós. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos e em cada cidadão.”

O deputado também relacionou sua escolha à experiência de conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pela população acreana.

“Porque para mim, que sempre andei até as cabeceiras dos rios e sabe, conhece o sofrimento das pessoas, eu sei a importância que tem uma eleição como essa”, afirmou.