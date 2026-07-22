Após radialista ser agredido dentro de casa, prefeito exige investigação rigorosa

Prefeito classificou o episódio como um atentado que vai além da violência contra um profissional da imprensa

Chico Melo recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, manifestou repúdio ao ataque sofrido pelo jornalista e radialista Chico Melo na madrugada desta quarta-feira (22), quando teve a casa invadida por quatro criminosos armados, foi agredido e ameaçado durante um assalto no bairro Telégrafo.

Em nota pública divulgada após o crime, o prefeito classificou o episódio como um atentado que vai além da violência contra um profissional da imprensa e atinge diretamente a liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito.

“Trata-se de um episódio gravíssimo que não atinge apenas um profissional da imprensa, mas representa um ataque à liberdade de expressão, ao Estado Democrático de Direito e ao direito da sociedade de ser informada”, afirmou.

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Zequinha também defendeu uma resposta rápida das autoridades e cobrou rigor na apuração do caso. “É indispensável que todas as circunstâncias sejam rigorosamente apuradas, que os responsáveis sejam identificados e levados à Justiça, sem privilégios, sem omissões e sem qualquer interferência”, declarou.

O prefeito destacou ainda que “nenhuma divergência política, ideológica ou pessoal pode servir de justificativa para a violência, a intimidação ou qualquer tentativa de silenciar jornalistas” e reafirmou compromisso com a liberdade de imprensa.

Ao final da nota, Zequinha prestou solidariedade a Chico Melo, aos familiares e aos profissionais da comunicação. “Reafirmo meu compromisso inegociável com a liberdade de imprensa, com o respeito às instituições democráticas e com a defesa do direito de todo cidadão de informar e ser informado”, concluiu.

O caso

O radialista Chico Melo, de 54 anos, teve a residência invadida por quatro homens armados durante a madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, os criminosos quebraram uma janela para entrar no imóvel e foram diretamente ao quarto onde a vítima dormia.

Durante o assalto, os suspeitos exigiram dinheiro, reviraram a casa e agrediram o jornalista com socos e uma coronhada na cabeça, provocando um corte. Sob ameaça, Chico entregou cerca de R$ 3 mil em dinheiro, além de outros objetos levados pelos criminosos.

Antes de fugir, o grupo ainda revistou um veículo estacionado na residência. Durante a perícia inicial, policiais encontraram um celular Samsung e uma faca com cabo branco, que podem ter sido deixados pelos assaltantes e serão analisados para auxiliar na identificação dos envolvidos.

Após o ataque, Chico Melo foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.