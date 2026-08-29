Quem ocupava o imóvel questiona a medida e sustenta que pontos importantes sobre a negociação

Quem ocupava o imóvel questiona a medida e sustenta que pontos importantes sobre a negociação/Foto: reprodução

Uma disputa envolvendo uma propriedade rural avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões foi parar na Justiça em Sena Madureira. O imóvel fica no km 21 da estrada que liga o município a Rio Branco e teve a posse devolvida ao antigo proprietário por determinação judicial.

As informações foram divulgadas pelo site Yaco News. Conforme apurado pelo veículo, o comprador teria desembolsado aproximadamente R$ 2,05 milhões do valor acertado pela propriedade.

A negociação, porém, teria enfrentado problemas relacionados à documentação da área. A versão apresentada pelo comprador é de que a conclusão do negócio dependia da regularização dos documentos, procedimento que aguardava providências ou colaboração do antigo dono.

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O desacordo avançou para uma disputa judicial e resultou na decisão de reintegração de posse em favor do antigo proprietário.

Quem ocupava o imóvel questiona a medida e sustenta que pontos importantes sobre a negociação e os pagamentos realizados não teriam sido considerados integralmente antes da decisão.

Conteúdo Original / Fonte: Yaco News