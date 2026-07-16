Suspensão ocorreu devido à suspeita de uma possível rebelião dentro da unidade prisional

Suspensão ocorreu devido à suspeita de uma possível rebelião dentro da unidade prisional | Foto: Secom

As visitas de familiares aos detentos do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco, foram retomadas nesta quinta-feira (16), após terem sido suspensas por medida de segurança.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a suspensão ocorreu na quarta-feira (15) devido à suspeita de um possível motim dentro da unidade prisional. A medida preventiva teve como objetivo garantir a segurança dos custodiados, dos familiares e dos policiais penais.

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Com o retorno das visitas, o Iapen informou que continuará monitorando a situação no complexo prisional. O órgão destacou que uma nova suspensão das visitas poderá ocorrer, caso haja necessidade para preservar a segurança da unidade.