Bocalom acelera, Alysson articula e os adversários observam

A carreata deste domingo foi, acima de tudo, uma demonstração de força política e popular

Carreata parou o trânsito em Rio Branco/Foto: Reprodução

Olha o Veínho aí, gente! O ex-prefeito Tião Bocalom resolveu provar, mais uma vez, que idade pode até estar escrita no documento, mas não manda no entusiasmo.

Na tarde deste domingo, a carreata comandada por Bocalom e pelo prefeito Alysson Bestene reuniu centenas de veículos, tomou conta de várias ruas de Rio Branco e deixou a Avenida Ceará pequena. Era carro atrás de carro, numa fila dupla que parecia não ter fim. A avenida, uma das principais de Rio Branco, ficou pequena para tanta gente.

Mas quem realmente roubou a cena foi o próprio Bocalom.

Com mais de 70 anos, o ex-prefeito passou boa parte do evento pulando, acenando e entrando no meio dos eleitores como se tivesse acabado de descobrir onde fica a fonte da juventude.

E aí fica difícil não fazer a comparação: tem jovem de 20 anos que olha para dois quarteirões de distância e já procura um banco para descansar. O Veínho, não. O homem estava era pulando!

Bocalom é assim. Sempre foi. Gosta de gente, gosta de rua, gosta de campanha e, principalmente, parece ter uma bateria que não acaba.

Por isso, os adversários talvez precisem começar a prestar atenção não apenas nas pesquisas, nas estratégias e nos discursos, mas também na sola do sapato do Velho Boca. Porque aquela sola parece ser feita de material de alta resistência.

E mais resistente ainda parece ser quem calça o sapato.

Por trás de toda a campanha de Bocalom está um dos marqueteiros mais competentes do país, José Américo, junto com Wagner Lucena, proprietário da maior agência de publicidade da região Norte, a Cidade.

Ao lado de Bocalom estava o prefeito Alyson Bestene, que vive um momento politicamente bastante positivo. Com seu jeito tranquilo, fala mansa e aquela expressão de quem parece estar sempre dois passos à frente, Alyson vem consolidando uma imagem de gestor equilibrado à frente da Prefeitura de Rio Branco.

E há uma característica de Alysson que chama atenção: por trás da aparência serena, existe um político que conhece o tabuleiro e sabe movimentar suas peças.

A parceria entre os dois, portanto, chama atenção. De um lado, o Velho Boca, com disposição para pular no meio da multidão. Do outro, Alysson, com a tranquilidade de quem observa, calcula e segue trabalhando.

Não tem como não notar a presença do médico e deputado Eduardo Velloso, que disputa uma vaga ao Senado. Velloso é um profissional renomado e que faz parte de uma das famílias mais tradicionais do Acre. É um dos pilares mais importantes na campanha de Tião Bocalom.

A carreata deste domingo foi, acima de tudo, uma demonstração de força política e popular. E Bocalom fez questão de deixar claro que ainda está muito longe de pendurar os sapatos.

Pelo contrário.

Ao que tudo indica, a sola ainda está nova.

Que os adversários se preparem: o Velho Boca está firme, pulando, andando e, pelo jeito, ainda tem muita estrada pela frente.