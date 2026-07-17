Irmãos das Águas é uma das músicas lançadas por Franklin/Foto: Daniel Dias

O cantor e compositor Franklin Pinheiro acaba de disponibilizar em todas as plataformas digitais duas novas produções que reforçam sua identidade cultural e o compromisso com a música regional acreana. Os singles, intitulados “Chicos” e “Irmão das Águas”, integram o repertório do artista, que já possui um projeto de lançamentos iniciado em 2023.

“Irmão das Águas” é um xote que retrata a vida, as moradias e a rotina dos ribeirinhos que vivem às margens do Rio Macauã. A obra, segundo o cantor, é um mergulho em suas próprias memórias de infância no seringal e na valorização das raízes locais.

Já “Chicos” traz uma abordagem crítica e reflexiva, fazendo alusão à figura de Chico Mendes e servindo como um alerta sobre a preservação ambiental.

A composição é resultado da parceria de Franklin Pinheiro com Paulo Arantes, com quem o cantor mantém uma longa trajetória de criações, e gravação, é assinada por Sávio Augusto, profissional que também atua como músico e é peça-chave na execução técnica do projeto. Já a identidade visual e a fotografia do álbum levam a assinatura de Daniel Dias.

Com uma carreira que atravessa décadas, Franklin Pinheiro, natural de Sena Madureira, começou a cantar aos 6 anos. Profissional da noite há mais de 30 anos e mestre em múltiplos instrumentos — como violão, acordeão e piano —, o artista define este momento de sua carreira como uma missão de registro cultural.

“É um sentimento de gratidão e de dever cumprido em deixar um legado. As músicas são pensadas, feitas de forma independente e com muito amor, retratando a natureza, a nossa família e as tradições do nosso povo”, afirma o artista.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Franklin Pinheiro nas plataformas de áudio e também em suas apresentações em Rio Branco.

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