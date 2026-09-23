Carne fica mais cara em Rio Branco; músculo lidera alta nos açougues

O levantamento foi feito por um programa da Ufac

Preço da carne aumentou em Rio Branco — Foto: Reprodução

Um levantamento feito pelo Programa de Educação Tutorial (PET) de Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac), divulgado nesta quarta-feira (23), mostra que todos os cortes de carne pesquisados nos açougues de Rio Branco tiveram alta nos preços.

O levantamento faz comparação com o mesmo período do mês de agosto. A coleta foi realizada entre 8 e 15 de setembro em açougues e supermercados de Rio Branco.

A publicação mostra que o preço medio nos açougues é menor do que nos supermercados.

O músculo registrou a maior alta nos açougues, com variação de 7,31%. Em seguida aparece o contra filé (5,64%) e pá com osso, com 6,49%.

Além disso, o coxão duro (4,29%), filé (3,25%), fígado (3,19%), alcatra (2,42%) e outros cortes também registraram aumento. A picanha teve uma variação de 0,78%.

A pesquisa também incluiu ovos. A cartela com 30 ficou 2,77% mais cara.

O PET Economia faz, ainda, um alerta: ˜Pesquisar faz toda a diferença! O quilo do contra filé chega a custar R$ 47,94 no açougue contra R$ 55,86 no supermercado”, disse.

Na lista, o corte mais caro é o filé, custando R$ 70,03 no açougue e R$ 72,68 no supermercado. O corte da picanha custa R$ 68,38 no açougue e R$ 69,74 no supermercado.