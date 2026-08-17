17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos

Mais caro! Seca severa faz preço da carne disparar mais de 20% em Rio Branco

Com menos animais sendo disponibilizados para o mercado, a oferta de carne pode diminuir

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mais caro! Seca severa faz preço da carne disparar mais de 20% em Rio Branco
Estudo foi feito pelo PET da Ufac/Foto:Reprodução.

O consumidor de Rio Branco está pagando mais caro pela carne bovina. Entre janeiro e agosto deste ano, todos os 14 cortes acompanhados pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre (Ufac) registraram aumento de preço nos açougues da capital.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A maior variação foi encontrada no acém. O corte acumulou alta de 28,3% desde o início do ano até a primeira quinzena de agosto. Em seguida aparece o fígado, que ficou 25,4% mais caro no mesmo período.

Além dos preços maiores, comerciantes têm enfrentado redução na quantidade de carne disponível.  Um dos fatores relacionados ao cenário é o período de seca no Acre. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), pecuaristas costumam antecipar a venda dos animais prontos para o abate antes da chegada do chamado verão amazônico, época marcada pela diminuição das chuvas e pelo aumento das temperaturas.

Mesmo com a redução percebida atualmente pelos comerciantes, os números do primeiro semestre mostram crescimento nos abates. O Acre ultrapassou 338 mil bovinos abatidos nos seis primeiros meses de 2026, quantidade 5,7% superior à registrada no mesmo período de 2025.

LEIA TAMBÉM: Exportação de carne bovina no Acre já chega a quase US$ 15 milhões em 2026

Essa dinâmica ajuda a explicar a diferença observada entre o começo do ano, quando há maior volume de chuvas, e os meses do período seco. Com menos animais sendo disponibilizados posteriormente para o mercado, a oferta de carne pode diminuir.

Conteúdo Original / Fonte: g1
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.