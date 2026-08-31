31/08/2026
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Delegado-geral Pedro Buzolin é o entrevistado do Em Cena nesta segunda

Buzolin assumiu o comando da Polícia Civil no início do ano e estará no programa para falar sobre segurança pública no Acre

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Buzolin assumiu o comando da Polícia Civil no início do ano e estará no programa para falar sobre segurança pública no Acre/ Foto: Reprodução

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Pedro Buzolin, será o grande entrevistado do podcast Em Cena, produzido pelo ContilNet e apresentado pelo jornalista Everton Damasceno, nesta segunda-feira (31), às 16h.

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Buzolin assumiu o comando da Polícia Civil no início do ano e estará no programa para falar sobre segurança pública no Acre, abordando os principais desafios enfrentados no Estado e as ações desenvolvidas pela instituição no combate à criminalidade.

Durante a entrevista, o delegado-geral também deve comentar as estratégias da Polícia Civil para o enfrentamento ao tráfico de drogas, às organizações criminosas e a outros crimes que preocupam a população acreana.

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