23/09/2026
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Dia do Sorvete: conheça a Alítti, gelateria acreana que une Amazônia ao gelato italiano

Com 9 anos de mercado, marca se consolida em Rio Branco com qualidade, sabor e espaço para toda a família

Por Redação ContilNet
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Dia do Sorvete: conheça a Alítti, gelateria acreana que une Amazônia ao gelato italiano
Alítti é uma gelateria acreana/Foto: Reprodução

Comemorado nesta quarta-feira, 23 de setembro, o Dia do Sorvete celebra uma das paixões nacionais. E para celebrar a data, o destaque acreano é a Alítti, gelateria genuinamente acreana que há 9 anos entrega uma experiência que vai muito além do sorvete.

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A Alítti nasceu com a proposta de trazer o verdadeiro gelato italiano para o Acre, mas com identidade local. A receita do sucesso está na combinação de insumos da nossa região com ingredientes importados de alta qualidade. O resultado é um gelato cremoso, artesanal e com sabor inconfundível, feito com todo carinho para a população acreana.

A gelateria une sabores da Amazônia ao gelado italiano/Foto: Reprodução

Muito mais que uma gelateria, a Alítti é um ponto de encontro para a família. A casa oferece ainda um cardápio completo de lanches artesanais e açaí, ideal para qualquer hora do dia.

E para os pais aproveitarem com tranquilidade, a Alítti conta com um espaço kids com playground, garantindo a diversão das crianças em um ambiente seguro e acolhedor.

No Dia do Sorvete, conheça a Alítti/Foto: Reprodução

“Nesses 9 anos, nosso compromisso sempre foi entregar qualidade e criar um lugar onde as famílias se sintam em casa. Usar o que a nossa terra tem de melhor e unir com a técnica italiana é o que torna nosso gelato único”, destaca a direção da Alítti.

Neste Dia do Sorvete, a Alítti está com promoção e convida a todos para celebrar com muito sabor.

SERVIÇO:

Alítti – Gelateria Acreana

O genuíno gelato italiano com toque acreano

Cardápio: gelatos artesanais, lanches artesanais e açaí

Diferencial: espaço kids com playground

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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