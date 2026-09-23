23/09/2026
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El Niño pode matar 13 mil pessoas por conta do calor no Brasil, aponta estudo

Relatório também aponta que os impactos do calor podem continuar após fevereiro de 2027

Por Juan Vinícius, ContilNet
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As temperaturas máximas devem variar entre 32°C e 34°C
Cenário de precipitações reduzidas ganha atenção durante o período de estiagem no Acre | Foto: Suene Almeida, ContilNet

Um estudo do Climate Impact Lab, ligado à Universidade de Chicago, estima que o atual episódio de El Niño poderá estar associado a cerca de 451 mil mortes adicionais provocadas pelo calor extremo entre junho de 2026 e fevereiro de 2027. No Brasil, a projeção é de aproximadamente 13,3 mil mortes no período analisado.

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O levantamento aponta que o Brasil está entre os países com maior número estimado de mortes relacionadas ao aumento das temperaturas. Na América do Sul, o país aparece com a maior estimativa, segundo os pesquisadores.

Para chegar aos números, o Climate Impact Lab analisou a relação entre temperatura e mortalidade em mais de 24 mil regiões e cruzou esses dados com previsões climáticas. A comparação utiliza como referência as condições registradas entre 1996 e 2025.

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A pesquisa estima que as temperaturas médias sobre áreas terrestres podem ficar cerca de 1,2 °C acima do normal durante o período, enquanto a quantidade de dias de calor extremo pode ser 44% maior do que em um ano considerado normal.

No Brasil, a projeção é de aproximadamente 13,3 mil mortes causadas pelo calor extremo/Foto: Reprodução/Climate Impact Lab

No caso brasileiro, a estimativa é de 13,3 mil mortes adicionais relacionadas ao calor. O estudo considera apenas os impactos das temperaturas elevadas e não inclui possíveis mortes provocadas por outros efeitos associados ao El Niño, como secas, incêndios florestais e enchentes.

Os pesquisadores calculam o número adicional de óbitos que poderia ocorrer em comparação com um cenário considerado normal para o período. O relatório também aponta que os impactos do calor podem continuar após fevereiro de 2027.

 

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