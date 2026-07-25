Kelry Maria é a favorita do público para Rainha do Rodeio da Expoacre 2026

Votação popular colocou a candidata à frente da disputa, que será definida oficialmente neste sábado

A escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2026 acontece na noite deste sábado (25), a partir das 19h, em frente ao Palácio Rio Branco, em Rio Branco. Um dos eventos mais tradicionais da programação da feira deve reunir torcidas, familiares e admiradores das candidatas, que disputam os títulos de Rainha do Rodeio, Princesa do Rodeio e Madrinha dos Peões.

A cobertura completa da disputa será realizada pela ContilNet, em parceria com a Rio Branco Filmes e a Top Mídia, acompanhando todos os detalhes da escolha da nova corte que representará o rodeio durante a Expoacre 2026.

Às vésperas da grande final, uma enquete promovida pela ContilNet movimentou as redes sociais e revelou a preferência dos internautas. Aberta no dia 15 de julho, a votação recebeu quase 1.500 votos, colocando Kelry Maria candidata de Acrelândia na liderança da preferência popular.

Na sequência aparecem Josefa Inácio de Plácido de Castro, na segunda colocação, e Maysa Valadão de Senador Guiomard, em terceiro lugar. Apesar de o resultado da enquete não ter peso na decisão oficial da comissão julgadora, a votação mostrou o engajamento do público e a mobilização das torcidas para a grande noite.

Agora, a decisão ficará por conta dos jurados, que avaliarão critérios como desenvoltura, simpatia, presença de palco e realeza country. Ao fim da competição, serão conhecidas as representantes oficiais do rodeio da Expoacre 2026, que participarão da programação da maior feira agropecuária do Acre ao longo dos próximos dias.

CONFIRA RESULTADO:

Kelry Maria 46.85%

Josefa Inácio 21.61%

Maysa Valadão 7.81%

Maria Eduarda 7.35%

Maiane Sobrinho 5%

Erica Oliveira 2.73%

Laisa Antônia 2.43%

Kailane Oliveira 2.12%

Cleiciana Lima 1.14%

Raila de Oliveira 1.06%

Letícia de Araújo 0.76%

Dayana Oliveira 0.38%

Maria Elane 0.38%

Gabriella Neri 0.3%