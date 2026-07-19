Espanha domina Argentina, vence na prorrogação e é bicampeã da Copa do Mundo

Seleção argentina teve o meio-campista Enzo Fernández expulso de campo nos acréscimos do tempo normal/ Foro: Reprodução

A seleção da Espanha conquistou o bicampeonato mundial de futebol na noite deste domingo (19), ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na grande final da Copa do Mundo de 2026. O gol que selou o título foi marcado pelo atacante Ferran Torres, no segundo tempo da prorrogação, no MetLife Stadium. A partida foi marcada por um amplo domínio da equipe europeia, que controlou o ritmo do confronto do início ao fim.

O revés argentino pode ter significado a despedida oficial do craque e camisa 10 Lionel Messi das Copas do Mundo. O capitão da Albiceleste teve uma atuação discreta e passou em branco no duelo coletivo, que refletiu a superioridade técnica da Espanha na estatística de finalizações: foram 20 arremates dos espanhóis contra apenas dois da Argentina ao longo de mais de 120 minutos de jogo.

A decisão também marcou o emblemático encontro geracional entre Messi e a jovem promessa Lamine Yamal. Com a conquista em solo norte-americano, o atacante espanhol de 19 anos alcançou um feito histórico no futebol internacional ao se consagrar como o jogador mais jovem de todos os tempos a vencer os títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo.

O primeiro tempo da finalíssima começou com as duas equipes adotando uma postura tática cautelosa, trocando passes e estudando o posicionamento defensivo adversário. A Espanha desferiu a primeira investida perigosa logo aos quatro minutos, quando Dani Olmo acionou Yamal, que bateu para a defesa do goleiro Dibu Martínez. No lance seguinte, Messi recebeu passe em profundidade, mas o goleiro Unai Simón abandonou a grande área para desarmar o atacante no meio de campo.

Passados os minutos iniciais, a chamada “Fúria” assumiu o controle da posse de bola, encurralando a Argentina em seu próprio campo de defesa. A equipe comandada por Lionel Scaloni buscava responder por meio de transições rápidas e contra-ataques puxados por Messi. Aos 12 minutos, Dani Olmo aproveitou a sobra de um escanteio e chutou em cima da marcação. Pouco depois, Nico González chegou a ameaçar a meta espanhola, mas foi travado por Pedro Porro.

A partir da metade da etapa inicial, o jogo ficou truncado devido a uma sequência de faltas cometidas por Mac Allister e Baena. Próximo ao intervalo, a Espanha intensificou o volume ofensivo com cruzamentos na área. Aos 38, Oyarzabal arriscou de média distância e exigiu defesa de Dibu Martínez. Aos 42, Cucurella bateu forte para fora. Pouco antes do término da primeira etapa, Scaloni foi obrigado a realizar a sua primeira alteração devido à lesão do zagueiro Lisandro Martínez, que deixou o gramado para a entrada de Otamendi. O placar seguiu zerado para o intervalo.

Após o término da primeira etapa e a realização dos espetáculos musicais de Justin Bieber, Madonna, BTS e Shakira, o cerimonial da Fifa promoveu uma homenagem ao ex-jogador Pelé, no gramado do MetLife Stadium, na primeira edição de Copa do Mundo realizada após o falecimento do Rei do Futebol.

No retorno para o segundo tempo, o treinador argentino promoveu a entrada de Paredes no lugar de Nico González. A Argentina ensaiou uma postura mais agressiva nos primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo da Espanha. Aos 5 minutos, uma confusão no meio de campo terminou com cartão amarelo para Paredes após empurrão em Dani Olmo.

A Espanha retomou as rédeas do confronto aos 9 minutos, quando Oyarzabal recebeu passe vertical de Dani Olmo e acionou Fabián Ruiz, que acabou travado. Aos 12, ambas as equipes mudaram: Molina entrou na vaga de Montiel pela Argentina, enquanto Ferran Torres e Pedri substituíram Oyarzabal e Fabián Ruiz na Espanha.

A pressão europeia aumentou. Aos 18, Dibu Martínez espalmou para escanteio um chute perigoso de Dani Olmo. Aos 21, Yamal fez jogada individual e cruzou para cabeceio de Ferran Torres, defendido pelo goleiro argentino. A essa altura da partida, a Argentina não registrava nenhuma finalização e Messi somava apenas 14 toques na bola. Scaloni mexeu novamente, colocando Medina e Simeone nos lugares de Romero e De Paul.

Na reta final do tempo regulamentar, a Espanha promoveu as entradas de Merino e Nico Williams nas vagas de Dani Olmo e Baena. Aos 31, Pedri e Nico Williams pararam em duas intervenções seguidas de Dibu Martínez. Aos 35, Laporte cabeceou firme após escanteio e exigiu nova defesa do goleiro. Nos acréscimos, aos 46, o meia Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo após falta dura em Cubarsí e foi expulso de campo. No último lance, Yamal cobrou falta no canto e Dibu Martínez espalmou, garantindo a prorrogação.

No primeiro minuto do tempo extra, Nico Williams cabeceou à queima-roupa e Dibu Martínez fez mais uma defesa. Aos 5, Williams chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o tento assinalando uma infração na jogada. Na sequência, o zagueiro Senesi entrou no lugar do atacante Julián Álvarez para recompor o sistema defensivo argentino. Aos 12, Cubarsí quase abriu o placar de cabeça após passe de Nico Williams.

O gol do título espanhol saiu logo no início do segundo tempo da prorrogação. Nico Williams avançou pela linha de fundo, superou a marcação e escorou de cabeça para o centro da área. Ferran Torres apareceu livre e finalizou de primeira, sem chances para Dibu Martínez, inaugurando o marcador em Nova Jersey.

Em desvantagem e com um jogador a menos, a Argentina abdicou da postura defensiva e buscou o campo de ataque. Aos 8 minutos do tempo extra, Ferran Torres balançou as redes novamente, mas o gol foi invalidado por posição de impedimento. Nos instantes finais do jogo, a Argentina desperdiçou duas oportunidades claras para empatar o placar em finalizações de Tagliafico e Simeone, que mandaram a bola para fora, consolidando a vitória e o título da seleção espanhola.