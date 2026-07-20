Expoacre 2026 terá espaço dedicado a games da Amazônia Legal

Entre os destaques está a 3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal

Entre os destaques está a 3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal/Foto: Ascom

Os visitantes da Expoacre 2026 poderão conhecer e testar jogos desenvolvidos na Amazônia Legal no estande da Headscon, que estará presente durante os nove dias da feira com atividades voltadas ao universo dos games.

Entre os destaques está a 3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal, que permitirá ao público experimentar os dez jogos finalistas e votar na categoria Melhor Jogo – Júri Popular. O Acre lidera a disputa desta edição, com quatro produções classificadas.

Além dos finalistas, o estande contará com a Mostra Acreana de Games, reunindo projetos de desenvolvedores locais, e uma pesquisa para organizar o perfil da comunidade gamer da região.

A programação também inclui o Demo Day GovTech, no dia 6 de agosto, uma mentoria para desenvolvedores e um painel sobre inovação e tecnologia no dia 7. O encerramento será em 9 de agosto, com a premiação da mostra.

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Durante toda a feira, os visitantes poderão jogar gratuitamente, participar da votação popular, responder à pesquisa e concorrer a brindes disponibilizados pela organização.