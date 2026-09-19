Foto de Gonet fumando charuto com Vorcaro é encontrada pela PF

No registro, Gonet aparece segurando um charuto enquanto Vorcaro está ao lado./ Foto: reprodução

Uma fotografia encontrada pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, voltou a colocar o procurador-geral da República, Paulo Gonet, no centro das discussões sobre sua relação com o empresário. O registro mostra os dois em Londres, em abril de 2024, durante um evento no qual aparecem próximos a uma mesa com bebidas e charutos. A autenticidade e a data da imagem foram confirmadas pela assessoria de Gonet.

A fotografia passou a ganhar repercussão depois de ser divulgada nesta sexta-feira (18). No registro, Gonet aparece segurando um charuto enquanto Vorcaro está ao lado. A imagem foi encaminhada a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares em junho de 2025, de acordo com informações obtidas a partir do material apreendido pela PF.

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O episódio ganhou peso porque ocorre dias depois de Gonet ter falado sobre seu contato com Vorcaro durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, o procurador-geral afirmou que havia encontrado o empresário uma única vez, em Londres, e descreveu a ocasião como um contato breve e sem caráter profissional.

A nova imagem foi usada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para questionar publicamente a versão apresentada pelo procurador-geral. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar criticou a aparente proximidade registrada na fotografia e cobrou explicações sobre a relação entre os dois.

Nikolas também voltou a mencionar o ministro Gilmar Mendes, que havia feito uma defesa pública de Gonet em meio às discussões sobre o caso. O deputado questionou se o magistrado manteria a mesma avaliação depois da divulgação da fotografia.

Gonet, por sua vez, nega ter amizade ou interesse pessoal relacionado a Vorcaro e aos processos envolvendo o Banco Master. Em manifestação ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procurador-geral afirmou que o encontro ocorreu em um evento com outros convidados e que não tratou de assuntos profissionais com o empresário.

A controvérsia também será analisada institucionalmente. O Conselho Superior do Ministério Público Federal marcou para 25 de setembro uma sessão destinada a avaliar os elementos que envolvem os contatos entre Gonet e Vorcaro.

Além da fotografia, mensagens recuperadas pela Polícia Federal já haviam registrado referências a Gonet em conversas envolvendo Vorcaro e o advogado Ciro Soares. O material inclui menções a encontros e a um evento em Londres, enquanto Gonet sustenta que os contatos presenciais com o empresário foram pontuais e sem relação com sua atuação como procurador-geral.

Até o momento, a fotografia comprova que Gonet e Vorcaro estiveram juntos no mesmo evento, mas o registro, isoladamente, não demonstra a existência de irregularidade ou vínculo ilícito entre os dois. As circunstâncias dos contatos estão entre os pontos que deverão ser avaliados pelo Conselho Superior do MPF.