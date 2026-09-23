Gladson Cameli/Foto: Reprodução

A disputa jurídica envolvendo a candidatura de Gladson Cameli (PP) ao Senado entra em uma nova e decisiva etapa. Depois de sofrer uma nova derrota por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), nesta terça-feira (22), a defesa tem até sexta-feira (25) para recorrer e levar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, a tentativa de reverter o indeferimento do registro.

SAIBA MAIS: O que ainda pode mudar o destino de Gladson? Veja o artigo de Gilson Pescador

Na sessão de terça, o TRE-AC rejeitou por 6 votos a 0 os embargos de declaração apresentados pela defesa. Os magistrados mantiveram o entendimento adotado no primeiro julgamento, quando a Corte indeferiu o registro de Gladson com fundamento na Lei da Ficha Limpa.

Os embargos foram acolhidos apenas parcialmente para corrigir um erro material no Acórdão nº 7.445/2026, sem qualquer mudança no resultado do julgamento.

O processo nº 0600481-67.2026.6.01.0000 tem origem na impugnação ao registro apresentada em razão da condenação de Gladson pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ex-governador foi condenado a 25 anos e nove meses de prisão pelos crimes de peculato-desvio, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Para o TRE-AC, a condenação por órgão judicial colegiado é suficiente para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral.

Prazo termina na sexta

Com os embargos julgados, o próximo movimento da defesa deverá ocorrer fora do Acre.

Conforme apurado pelo ContilNet, os advogados de Gladson têm até sexta-feira (25) para apresentar o recurso que levará a discussão sobre o registro ao TSE.

A defesa já havia antecipado que recorreria caso não conseguisse modificar o resultado no TRE. O advogado Erick Venâncio explicou anteriormente ao ContilNet que, entre os caminhos disponíveis, estavam os embargos no próprio tribunal acreano e, posteriormente, o recurso ao TSE.

Com a rejeição dos embargos, essa primeira etapa foi encerrada sem mudança no cenário.

O fator STF

Além da batalha na Justiça Eleitoral, outro ponto permanece no radar da defesa: o Supremo Tribunal Federal (STF).

Em análise publicada pelo ContilNet antes do julgamento dos embargos, o advogado Gilson Pescador avaliou que uma eventual decisão do Supremo suspendendo os efeitos da condenação do STJ poderia representar um fato novo capaz de interferir diretamente na análise do registro pelo TSE.

Na avaliação apresentada pelo advogado, o momento em que essa eventual decisão chegar é determinante.

“Tem que ser antes do julgamento de mérito do TSE, didaticamente, tem que vir a liminar favorável. A liminar favorável concedida para suspender os efeitos da condenação do STJ, esse é o objetivo da medida, é suspender os efeitos da condenação do STJ para que ele tenha condição de elegibilidade antes do julgamento”, explicou Pescador ao ContilNet.

Para o advogado, caso o TSE julgue o recurso e mantenha o indeferimento antes de uma eventual decisão favorável no Supremo, o cenário eleitoral se tornaria mais difícil para Gladson.

Gladson continua candidato

Apesar das duas derrotas no TRE-AC, Gladson não é retirado imediatamente da disputa.

A própria Justiça Eleitoral esclarece que um candidato com registro indeferido pode permanecer na condição de sub judice enquanto houver recurso pendente. Nessa situação, a legislação permite a continuidade dos atos de campanha e a manutenção do nome na urna.

Isso significa que o resultado de terça-feira não encerrou a candidatura, mas manteve o registro indeferido no âmbito do TRE-AC e transferiu para Brasília a próxima etapa da disputa.

Os votos eventualmente recebidos por um candidato nessa condição ficam submetidos ao resultado definitivo do processo. Se o indeferimento for revertido, eles podem ser validados; se a negativa se tornar definitiva, não serão considerados válidos para o candidato.

Corrida contra o calendário

O componente que aumenta a pressão sobre o caso é o calendário. O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro, deixando pouco tempo entre a apresentação do recurso e a votação.

Não existe uma data específica previamente estabelecida para que o TSE julgue o recurso de Gladson. A Justiça Eleitoral, porém, já está em estágio avançado na análise dos registros de candidatura em todo o país.

Gladson, portanto, chega aos últimos dias de campanha em uma situação peculiar: continua buscando votos e fazendo campanha, mas depende das instâncias superiores para tentar modificar a decisão que, até agora, foi mantida por unanimidade pelo TRE-AC.

O primeiro movimento dessa nova fase tem data marcada. Até sexta-feira, a defesa precisa apresentar o recurso que levará a batalha pela candidatura de Gladson do Acre para o TSE.