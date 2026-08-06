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Governo Lula define novas regras para plantio de milho no Acre; veja o que muda

Portaria do Ministério da Agricultura estabelece períodos de menor risco climático para o cultivo

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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culturas de ciclo curto e estratégicas como o milho, a mandioca e o café estão no radar de monitoramento
culturas de ciclo curto e estratégicas como o milho, a mandioca e o café estão no radar de monitoramento | Foto: Diego Gurgel, Secom

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta quinta-feira (6) a Portaria SPA/MAPA nº 334, que aprova o novo Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para o cultivo de milho consorciado com braquiária na segunda safra no Acre. A medida estabelece os períodos e as condições de menor risco climático para o plantio durante o ciclo agrícola 2026/2027, servindo como referência para produtores rurais e para operações de crédito e seguro agrícola.

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O ZARC é um instrumento técnico elaborado pelo governo federal para reduzir as perdas provocadas por fatores climáticos. Com base em séries históricas de dados meteorológicos e em características de solo e da cultura, o estudo identifica as épocas mais seguras para a semeadura em cada município, diminuindo a exposição das lavouras a períodos de seca, excesso de chuvas ou temperaturas inadequadas.

No caso do Acre, o documento trata especificamente do sistema de produção que integra milho e braquiária. Além da colheita dos grãos, a forrageira pode ser utilizada na alimentação do rebanho ou na formação de palhada para o sistema de plantio direto, contribuindo para a conservação do solo e para a sustentabilidade da produção agrícola.

Para definir as áreas e períodos aptos ao cultivo, o estudo levou em consideração fatores como disponibilidade de água no solo, temperaturas mínimas e médias, risco de deficiência hídrica e excesso de umidade. As análises utilizaram dados climáticos acumulados ao longo de 30 anos, entre 1992 e 2022, provenientes de estações meteorológicas e outros sistemas oficiais de monitoramento climático.

A portaria também estabelece restrições para o cultivo. Não são recomendadas áreas de preservação permanente, solos rasos, excessivamente pedregosos, várzeas sujeitas a alagamentos ou locais que estejam em desacordo com a legislação ambiental e com o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

O documento informa ainda que as datas específicas de plantio para cada município acreano poderão ser consultadas pelos produtores por meio do Sistema de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (SISZARC), do Painel de Indicação de Riscos do ZARC ou pelo aplicativo Plantio Certo, onde também estão disponíveis os períodos recomendados para semeadura.

Na prática, o zoneamento funciona como um guia para o planejamento da safra e é um dos critérios considerados em programas oficiais de financiamento e de seguro rural, incentivando que o plantio ocorra dentro das janelas de menor risco climático estabelecidas pelo Ministério da Agricultura.

Leia a portaria na íntegra:

PORTARIA SPA-MAPA Nº 334, DE 28 DE JULHO DE 2026 – PORTARIA SPA-MAPA Nº 334, DE

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