Governo do Acre oficializou no DOE o ingresso de novos candidatos no Curso de Formação da corporação

Ao todo, foram homologadas três matrículas para o Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente. /Foto: Reprodução

O Governo do Acre oficializou, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17), a homologação das matrículas de novos candidatos aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). A medida foi publicada no Edital nº 092/2026, assinado pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e pelo Comando-Geral da corporação.

Ao todo, foram homologadas três matrículas para o Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente, sendo duas destinadas ao quadro feminino e uma ao masculino. Com a homologação, os candidatos passam a integrar oficialmente o curso de formação, etapa obrigatória para o ingresso na carreira militar do Corpo de Bombeiros.

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Conforme o edital, as matrículas entram em vigor a partir desta sexta-feira (17), marcando o início da formação dos futuros soldados da corporação, que serão preparados para atuar em atividades de combate a incêndios, resgate, salvamento, atendimento a emergências e demais ações de proteção à população acreana.

A publicação representa mais uma fase do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Aluno Soldado Combatente do CBMAC, dando continuidade ao cronograma da seleção.

Os candidatos que necessitarem de informações adicionais sobre o concurso poderão entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre pelo telefone (68) 3227-1026 ou com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) por meio do e-mail concursos.gov@gmail.com.

Veja lista:

Corpo de Bombeiros – Homologação