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Influencer denuncia motorista por cobrança abusiva na Expoacre

Rafinha usou as redes sociais para denunciar uma suposta cobrança abusiva por parte de um motorista

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Influencer denuncia motorista por cobrança abusiva na Expoacre
O influenciador também afirmou que pretende expor situações semelhantes. /Foto:reprodução

O influenciador digital acreano Rafinha Cavalcante usou as redes sociais para denunciar uma suposta cobrança abusiva por parte de um motorista de aplicativo durante uma tentativa de conseguir uma corrida até a Expoacre. Em vídeos publicados nos stories, ele afirmou estar há mais de uma hora e meia tentando solicitar uma viagem e criticou a postura de um condutor que, segundo ele, só aceitaria realizar o trajeto mediante o pagamento de R$ 100.

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Segundo Rafinha, o valor apresentado inicialmente pelo aplicativo chegou a R$ 50, quantia que ele disse estar disposto a pagar. No entanto, de acordo com o influenciador, o motorista teria recusado a corrida e exigido um pagamento superior para aceitar o serviço.

LEIA TAMBÉM: Passageira é sequestrada após pedir corrida por aplicativo

“Eu não gosto de fazer isso, mas já estou há mais de uma hora e meia tentando chamar uma corrida para ir à Expoacre. Pelo aplicativo já teve corrida que deu R$ 50, beleza, eu pago. Só que ele só quer se for por R$ 100. Gente, é um absurdo”, afirmou.

Indignado, Rafinha informou que registrou a conversa por meio de um print e que faria uma denúncia diretamente na plataforma. Apesar das críticas ao motorista, ele ressaltou que reconhece o trabalho da maioria dos profissionais da categoria.

“Eu sei que todos precisam ganhar o pão, são pais de família. Nem todos fazem isso. Infelizmente, em toda classe de trabalho existem aqueles que querem se aproveitar”, declarou.

O influenciador também afirmou que pretende expor situações semelhantes para chamar a atenção sobre o problema e defendeu que os preços praticados sejam justos para a população.

“Eu estou revoltado. O que eu puder fazer para queimar esses caras que fazem isso, eu vou fazer. Bora fazer um preço justo, pessoal. Eu não falo por mim, falo por toda a população”, concluiu.

A publicação reacendeu o debate sobre cobranças acima do valor indicado pelos aplicativos, especialmente durante períodos de grande movimentação, como ocorre durante a realização da Expoacre, quando a demanda por corridas costuma aumentar significativamente.

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