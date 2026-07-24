Malucos na Roça participou do Encontro com Patrícia Poeta e agora segue para o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas

Pelo quinto ano consecutivo, a Malucos na Roça será a representante do Acre no Concurso Brasileiro de Quadrilhas Juninas. /Foto: cedida

A cultura junina do Acre ganhou projeção nacional nesta semana com a participação da quadrilha Malucos na Roça no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo. O grupo, que representará o estado no Concurso Brasileiro de Quadrilhas Juninas, em Maceió (AL), participou de uma edição especial dedicada às festas juninas e apresentou ao público um pouco da tradição e da identidade cultural acreana. O momento contou ainda com a participação do comentarista e pesquisador da cultura popular Milton Cunha.

Pelo quinto ano consecutivo, a Malucos na Roça será a representante do Acre no Concurso Brasileiro de Quadrilhas Juninas, competição que reúne os melhores grupos do país. Antes da disputa nacional, a quadrilha participou do programa da TV Globo, levando um pouco da cultura popular acreana para milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Durante a edição desta sexta-feira (24) do Encontro com Patrícia Poeta, exibido pela TV Globo, manifestações culturais de diferentes regiões do país foram apresentadas ao público. Representando o Acre, a Malucos na Roça mostrou parte do trabalho desenvolvido pelo grupo e reforçou a importância das quadrilhas juninas como uma das principais expressões da cultura popular brasileira.

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Para os integrantes, a participação em um dos programas de maior audiência da televisão nacional representa um reconhecimento ao trabalho realizado ao longo dos anos e uma oportunidade de dar ainda mais visibilidade às tradições juninas acreanas.

Em publicação nas redes sociais, a quadrilha destacou o orgulho de representar o estado pela quinta vez consecutiva no Concurso Brasileiro de Quadrilhas Juninas. “Levaremos a força da nossa cultura, a dedicação da nossa equipe e o talento do povo acreano para um dos maiores palcos do movimento junino brasileiro”, afirmou o grupo.

Ao lado de Milton Cunha, a Malucos na Roça apresentou a riqueza da cultura do Acre e reforçou o papel das quadrilhas juninas na preservação das tradições populares, levando a identidade acreana para todo o país antes de subir ao palco da competição nacional em Maceió.