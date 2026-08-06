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Justiça interroga nesta quinta ex-jogadores do Vasco-AC suspeitos de estupro

A fase de instrução será encerrada com o depoimento dos quatro atletas acusados

Por Redação ContilNetAtualizado
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Justiça do Acre pune superexposição de criança na web e amplia direito de visita do pai
Apesar da audiência ocorrer na capital acreana, os jogadores participarão por videoconferência. — Foto: Reprodução

A Justiça do Acre realiza nesta quinta-feira (6) uma das últimas etapas do processo que investiga a denúncia de um suposto estupro coletivo envolvendo duas mulheres e jogadores do Vasco do Acre. A fase de instrução será encerrada com o depoimento dos quatro atletas para o Ministério Público do Acre (MPAC).

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Os interrogatórios de Erick Luiz Serpa Santos de Oliveira, Brian Peixoto Henrique, Lucas de Abreu de Melo e Alex Pires Bastos Junior serão conduzidos pela 2ª Vara Criminal de Rio Branco. Apesar da audiência ocorrer na capital acreana, os jogadores participarão por videoconferência, pois atualmente estão no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Justiça determina soltura de dois jogadores do Vasco-AC investigados por suposto estupro

O processo teve início após uma denúncia do MPAC sobre um episódio ocorrido na madrugada de 14 de fevereiro deste ano, dentro do alojamento onde a equipe estava instalada, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com a acusação, as vítimas teriam sido levadas até o local e mantido relações sexuais sem consentimento. Uma das mulheres afirmou à Polícia Civil que estava dormindo no momento em que o suposto abuso teria acontecido.

Com o encerramento dos depoimentos, o Ministério Público e a defesa deverão apresentar suas alegações finais, etapa em que cada lado reúne seus principais argumentos antes da análise do juiz. A sentença será definida após a avaliação dos depoimentos, documentos e demais provas que fazem parte do processo.

Os quatro jogadores acompanham a ação em liberdade. Eles chegaram a permanecer presos por cerca de 50 dias, mas tiveram a prisão substituída por liberdade provisória após decisão favorável em pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.

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