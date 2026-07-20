Os leitos de enfermaria contam com apenas 16 vagas de 70 leitos disponibilizados

UTIs de hospitais do Acre enfrentam superlotação/Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo

Os leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais do Acre estão com altas taxas de ocupação, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta segunda-feira (20).

De acordo com os dados, os leitos de UTIs adulto da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) POI, de 10 disponibilizados, todos registram ocupação. No Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) são 17 leitos disponibilizados, com apenas 1 vaga.

No Hospital Santa Juliana, a situação é semelhante. São 20 leitos disponibilizados, mas apenas 1 vaga disponível. No HUERB 01, são 17 leitos e apenas 1 vaga disponível, e no HUERB 02 são 10 leitos com apenas 1 vaga disponível também.

O Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva, em Rio Branco, disponibiliza 10 leitos e conta com 3 vagas disníveis de UTI, já as Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) a situação é igual, são 3 vagas, de 10 leitos disponibilizados.

Os leitos de enfermaria contam com apenas 16 vagas de 70 leitos disponibilizados.

Acre segue em alerta em casos de SRAG

Mesmo com a redução dos casos de doenças respiratórias em boa parte do país, o Acre continua em alerta. Dados divulgados na última quinta-feira (16) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que o estado permanece entre as 17 unidades da Federação com alta incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Já Rio Branco aparece entre apenas cinco capitais brasileiras com tendência de crescimento da doença nas últimas semanas.

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Os números são referentes à Semana Epidemiológica 27, entre os dias 5 e 11 de julho. Embora o estado não apresente crescimento sustentado no longo prazo, a incidência da doença continua elevada, mantendo o Acre entre as 17 unidades da Federação que ainda preocupam os pesquisadores.

Em Rio Branco, o cenário é ainda mais delicado. A capital acreana figura entre apenas cinco capitais brasileiras que registram crescimento da atividade de SRAG nas últimas seis semanas. Além de Rio Branco, aparecem na lista Aracaju (SE), Campo Grande (MS), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS).