Mailza e Jéssica entram em trend e brincam sobre quem é “mais provável”

O vídeo também trouxe uma referência aos costumes acreanos | Foto: Reprodução

Em meio aos compromissos da campanha eleitoral, a governadora do Acre e candidata à reeleição, Mailza Assis, e sua candidata a vice-governadora, Jéssica Salles, protagonizaram um momento descontraído nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, as duas participaram da trend “Quem é mais provável?”.

Na brincadeira, Mailza e Jéssica tiveram que apontar qual das duas mais se identificava com diferentes situações do cotidiano. Entre as perguntas estavam quem seria mais provável de se emocionar facilmente, acordar antes do despertador tocar, aceitar um novo desafio, fazer amizade enquanto espera em uma fila e saber a agenda de compromissos de cabeça.

O vídeo também trouxe uma referência aos costumes acreanos ao questionar qual das duas seria mais provável de colocar farinha em todas as refeições.

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Para encerrar a brincadeira, a dupla respondeu à pergunta: “Quem é mais provável de fazer o Acre avançar?”. Em referência à chapa “Avança Acre”, Mailza e Jéssica apontaram uma para a outra, reforçando a parceria das duas na disputa eleitoral.

Mailza e Jéssica iniciaram a campanha em busca dos cargos de governadora e vice-governadora do Acre, respectivamente. O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro, quando os eleitores acreanos irão às urnas para escolher, entre outros cargos, quem comandará o governo estadual pelos próximos quatro anos.