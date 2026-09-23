Índice acreano ficou 16,1 pontos percentuais acima da média brasileira, que foi de 18,7% dos domicílios. — Foto: Reprodução

Mais de um em cada três domicílios do Acre tinha algum morador beneficiário do Bolsa Família em 2024, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O percentual registrado no estado foi de 34,8%, segundo informações divulgadas no perfil Geografia Online.

O índice acreano ficou 16,1 pontos percentuais acima da média brasileira, que foi de 18,7% dos domicílios. Na Região Norte, o percentual chegou a 32,7%.

Entre os estados brasileiros, o Acre aparece com um dos maiores percentuais de domicílios alcançados pelo programa. No Norte, ficou atrás de Pará (38,2%) e Amazonas (35,2%), enquanto superou Amapá (33,8%), Roraima (24,4%), Tocantins (23,1%) e Rondônia (14,4%).

Acre acima da média nacional

O levantamento mostra uma diferença expressiva entre as regiões brasileiras. Enquanto 18,7% dos domicílios do país tinham beneficiários do Bolsa Família em 2024, o percentual chegou a 32,7% na Região Norte e a 34,6% no Nordeste.

No Acre, os 34,8% colocam o estado próximo dos maiores índices registrados no país. Maranhão, com 41,3%, e Piauí, com 41,2%, apresentaram os maiores percentuais entre as unidades da federação.

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Os números retratam a presença da transferência de renda na composição da renda de uma parcela significativa dos domicílios acreanos. Segundo o IBGE, em 2024, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita nos domicílios brasileiros que recebiam Bolsa Família foi de R$ 717, enquanto entre aqueles que não recebiam o benefício foi de R$ 2.424.

Transferência de renda e pobreza

O Bolsa Família é uma política de transferência de renda voltada a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O programa também possui compromissos relacionados a áreas como educação e saúde.

Os dados da PNAD mostram, portanto, que o benefício alcança uma parcela relevante dos domicílios do Acre. O percentual de 34,8% não significa que 34,8% da população acreana receba o programa, mas que em 34,8% dos domicílios havia pelo menos um morador beneficiário.

O levantamento do IBGE utiliza dados da PNAD Contínua de 2024, com informações consolidadas das primeiras visitas realizadas pela pesquisa.