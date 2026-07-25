MDB dá largada e lança a segunda chapa mais competitiva do Acre; FOTOS

A convenção do partido aconteceu neste sábado | Foto: ContilNet

Em um ato político que lotou a sede do partido neste sábado (25), em Rio Branco, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) deu a largada oficial para as eleições deste ano no Acre.

O evento selou a aliança majoritária com o Progressistas, confirmando a ex-deputada federal Jéssica Sales como pré-candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pela governadora Mailza Assis (PP).

A aliança consolida o MDB na disputa com aquela que é apontada nos bastidores políticos como a segunda chapa mais competitiva das eleições deste ano no estado, ficando atrás apenas da federação União Progressistas, da qual a própria governadora faz parte.

Projeção para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa

Além do alinhamento na chapa majoritária, a convenção emedebista demonstrou força ao apresentar nominais encorpadas para as disputas proporcionais.

Para a Câmara dos Deputados, o partido reúne nomes de peso com forte apelo eleitoral e histórico de votação, como Vagner Sales, Pedro Longo, Antônia Lúcia, Ney Amorim, Minoru Kinpara e Leonardo Melo.

Já para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a lista de pré-candidatos estaduais também traz figuras influentes no cenário político acreano, incluindo Antônia Sales, Tanizio Sá, Marcus Alexandre e Luiz Gonzaga.

Discursos marcam otimismo e união

Presidente estadual da sigla e pré-candidato a deputado federal, Vagner Sales destacou o impacto positivo da composição da chapa e a união partidária para o pleito.

“Eu acredito que a minha vinda para essa chapa do MDB vai somar muito, porque nós temos um reduto eleitoral bastante forte, que é o Juruá. (…) Não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai fazer uma boa campanha e vamos trabalhar para poder sermos o representante do povo do estado do Acre lá no Congresso Nacional”, afirmou Vagner.

Recebida com festa, gritos e aplausos pela militância na chegada à convenção, a governadora Mailza Assis reforçou o simbolismo e a força do projeto conjunto entre PP e MDB.

“A melhor expectativa, porque agora nós temos uma aliança, concretiza-se essa chapa. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Jéssica, com toda a nossa turma de candidatos. (…) Para provar que o Acre não tem preconceito, para provar que o Acre abraça a mulher e a participação feminina na política no nosso estado é real”, declarou Mailza.

Confirmada na composição da chapa ao Governo do Estado, Jéssica Sales celebrou a construção do projeto político e o sentimento de união em torno da aliança.

“É um momento de gratidão mesmo, a Deus em primeiro lugar, e a todos que estão presentes, que confiaram e esperaram tanto por essa aliança. Eu digo que não vai ser só uma fotografia entre eu e Mailza, vai ser uma fotografia montada com cada cidadão acreano. Então eu fico muito feliz, é um momento assim que eu nem tenho palavras para agradecer”, destacou Jéssica.

Com a convenção realizada, o MDB entra oficialmente no pleito com forte musculatura e apelo popular nas composições proporcionais e majoritárias.

Confira os registros do evento: