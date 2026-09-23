Médica alerta para erros comuns ao acordar que podem afetar a saúde

Célia Rocha chama atenção para uma série de cuidados que devem ser adotados nos primeiros minutos após acordar — Foto: Reprodução

Hábitos aparentemente simples, como levantar rapidamente da cama, começar uma atividade física de forma intensa ou tomar banho quente logo após o exercício, podem exigir atenção. A pneumologista Célia Rocha chama atenção para uma série de cuidados que devem ser adotados nos primeiros minutos após acordar, especialmente por pessoas que já possuem alguma condição de saúde.

Segundo a médica, a hidratação deve estar entre as primeiras atitudes do dia. Ela orienta que a pessoa beba água antes de tomar café da manhã, já que, durante o período de sono, o organismo permanece várias horas sem receber líquidos.

“Tomar café sem tomar água é um risco que podemos fazer até de aumentar o nosso estresse cardiovascular”, afirma Célia.

A médica recomenda que, para quem consegue, sejam ingeridos cerca de 400 a 500 ml de água ao acordar. Ela própria relata que costuma beber entre 500 e 600 ml logo pela manhã.

Levantar devagar

Outro cuidado destacado pela pneumologista é a maneira de sair da cama. Segundo Célia, levantar rapidamente pode provocar tontura, desequilíbrio, mal-estar e, em alguns casos, desmaio.

A orientação é fazer a transição de forma gradual: virar para o lado, elevar as costas, sentar-se na cama, colocar os pés no chão e aguardar entre 30 e 40 segundos antes de ficar em pé.

“Nada de levantar com pressa”, orienta.

De acordo com a médica, a atenção deve ser ainda maior entre pessoas com hipertensão ou problemas cardiovasculares e respiratórios.

Exercício deve começar aos poucos

Para quem costuma praticar atividade física pela manhã, Célia também recomenda evitar começar o exercício de maneira brusca logo após sair da cama.

A orientação é primeiro levantar, hidratar-se e fazer um aquecimento tranquilo, seguido de alongamentos. Depois, a intensidade do exercício deve aumentar progressivamente.

“Nunca devemos fazer levantar correndo, apressado e já partir para o exercício brusco rápido”, explica.

A médica destaca que não é necessário estar em uma academia para se movimentar. Segundo ela, atividades podem ser realizadas em casa, inclusive com exercícios simples.

E o banho quente?

O banho também aparece entre os hábitos que, segundo Célia, merecem atenção. Ela recomenda evitar água muito quente depois da atividade física, principalmente em dias de temperaturas elevadas.

“Se você levanta, faz mesmo a sua atividade física e vai tomar um banho quente, isso causa problemas sim”, afirma.

A pneumologista relaciona o cuidado principalmente a pessoas que possuem determinadas condições, como hipertensão e problemas cardiovasculares, e também chama atenção para mudanças bruscas de temperatura.

Começar o dia sem pressa

Para Célia, a ideia é permitir que o organismo faça uma transição gradual do período de repouso para as atividades do dia.

A médica ressalta que as orientações têm caráter preventivo e não devem servir para causar preocupação.

“Eu não quero que ninguém fique assustado, isso foi só uma forma de alertar vocês”, afirma.

Ela recomenda que pessoas que tenham dúvidas sobre seus hábitos ou possuam alguma condição de saúde procurem orientação profissional individualizada.

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