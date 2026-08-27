Memorial da Colônia Cinco Mil ganha reconhecimento nacional do Ibram

Certificação do Ibram destaca trabalho de preservação da história e das tradições da comunidade

A conquista foi divulgada na última segunda-feira (24) e reconhece o trabalho desenvolvido pelo espaço na preservação. /Foto: cedida

O Memorial da Colônia Cinco Mil, localizado em Rio Branco, recebeu o reconhecimento oficial como Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A conquista foi divulgada na última segunda-feira (24) e reconhece o trabalho desenvolvido pelo espaço na preservação, pesquisa e valorização das histórias e memórias da comunidade.

O reconhecimento foi concedido com base nos critérios estabelecidos pela Portaria Ibram nº 4.037, de 5 de maio de 2026. Conforme o certificado, o Memorial desenvolve ações de museologia social pautadas na participação da comunidade e na relação com o território, contribuindo para a identificação, registro e promoção do patrimônio material e imaterial brasileiro.

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Criado em 2021, o Memorial da Colônia Cinco Mil nasceu como um espaço voltado à preservação da memória e das trajetórias da comunidade. Com apoio da Fundação Garibaldi Brasil, foram estruturadas duas salas de exposição que reúnem fotografias, documentos, jornais, livros e outros materiais que ajudam a contar a história do local.

O trabalho é coordenado pela pesquisadora e professora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Júlia Lobato Moura. A iniciativa também é resultado de pesquisas desenvolvidas durante seu doutorado em Letras: Linguagem e Identidade, realizado entre 2019 e 2023, na linha de pesquisa Culturas, Narrativas e Identidades Amazônicas.

Além de preservar o acervo, o espaço desenvolve atividades ligadas à museologia comunitária, educação patrimonial, pesquisa, extensão universitária e divulgação de conhecimentos. Ao longo dos últimos anos, o Memorial recebeu estudantes e visitantes de diferentes regiões do Brasil e também de outros países.

O espaço integra as ações do Coletivo Amigos da Cinco Mil e funciona no Centro Cultural Sebastião Mota de Melo. Criado inicialmente como uma homenagem à comunidade durante as comemorações dos seus 50 anos, o Memorial chega agora a cinco anos de atividades com um novo reconhecimento nacional.

Antes de receber o certificado de Ponto de Memória, o espaço já havia sido reconhecido como Ponto de Cultura, além de ter sido premiado em 2025. O Memorial também atua como local de diálogo e compartilhamento de conhecimentos relacionados às culturas ayahuasqueiras no Acre.

Com o novo reconhecimento, o Memorial da Colônia Cinco Mil reforça seu papel como um espaço construído para preservar e valorizar as memórias e trajetórias da comunidade, especialmente dentro do contexto das culturas ayahuasqueiras do Acre, contribuindo para manter viva uma história que ultrapassou as fronteiras da Amazônia.