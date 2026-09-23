Ministro diz que governo Lula destinou mais de R$ 1 bi ao Acre desde 2023

Ministro esteve no Residencial Cidade Alta, no Calafate, empreendimento que terá 192 unidades habitacionais. — Foto: Reprodução

Mais de R$ 1,1 bilhão em recursos federais foram destinados ao Acre desde 2023 para investimentos em habitação e infraestrutura, segundo afirmou nesta quarta-feira (23) o ministro das Cidades, Antônio Vladimir Moura Lima, durante visita às obras do Residencial Cidade Alta, em Rio Branco.

De acordo com o ministro, os recursos destinados pelo Governo Federal contemplam ações de habitação, saneamento básico, drenagem, urbanização de periferias e esgotamento sanitário.

“Somando habitação mais infraestrutura, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais desde 2023 nessa gestão do presidente Lula”, afirmou Lima.

Na área habitacional, o ministro destacou que o Acre já possui mais de 3,4 mil moradias contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida na atual gestão. Segundo ele, o Estado tem potencial para chegar a 5 mil ou 6 mil unidades contratadas durante o atual mandato.

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“Falava mais cedo com o senador Jorge Viana que a gente tem potencial para chegar a 5 mil, 6 mil nesse mandato e construir muito mais ainda, contratar muito mais”, declarou.

192 moradias no Calafate

O ministro esteve no Residencial Cidade Alta, no Calafate, empreendimento que terá 192 unidades habitacionais.

A obra recebe investimento total de R$ 34,1 milhões, sendo R$ 29,28 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e R$ 4,8 milhões de aporte estadual.

Com 52% de execução, o residencial tinha previsão de conclusão para julho de 2027. Durante a visita, porém, Lima afirmou que as unidades podem ser entregues já no primeiro semestre do próximo ano.

“Essas obras estão andando bem, estão em execução como vocês podem ver. […] tão logo elas podem ser entregues aí no primeiro semestre do ano que vem”, disse.

O projeto prevê, além das moradias, uma biblioteca, dois parques e duas quadras de areia.

Recursos também para infraestrutura

Segundo o ministro, parte dos investimentos federais no estado está destinada a obras que vão além da construção de moradias. “A gente destinou recursos para saneamento básico, para drenagem, para urbanização de periferias, para obras de esgotamento sanitário”, afirmou.

Lima ressaltou ainda que os estados e municípios têm papel na execução local dos projetos financiados com recursos federais. “A gente entende e precisa que o Estado e os municípios façam com que essas obras saiam do papel, virem obra e virem realidade para as famílias”, declarou.

Meta nacional do Minha Casa, Minha Vida

Durante a entrevista, o ministro também apresentou um balanço nacional do programa. Segundo ele, o Minha Casa, Minha Vida já alcançou 2,7 milhões de moradias contratadas e a expectativa do governo é chegar a 3 milhões de unidades até o fim deste ano.

No Acre, além das mais de 3,4 mil unidades já contratadas, o Ministério das Cidades afirma existir potencial para ampliar esse número para até 6 mil durante o mandato.

Lima também citou a discussão de novos métodos construtivos e tecnologias como uma das estratégias para ampliar a produção habitacional no estado.

“A gente vem discutindo inovações tecnológicas, métodos construtivos pra gente alavancar cada vez mais com o setor da construção civil”, afirmou.