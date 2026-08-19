Minoru inaugura comitê com bandeiraço e presença de Mailza e Gladson

O candidato a deputado federal Minoru Kinpara realizou, na terça-feira (18), o lançamento de seu comitê de campanha em Rio Branco. O evento reuniu apoiadores e contou com a presença de nomes que também disputam as eleições deste ano no Acre.
Entre os presentes estavam a candidata ao governo do estado, Mailza Assis, e o candidato ao Senado, Gladson Camelí. A participação dos dois reforçou a aproximação entre as candidaturas que integram o mesmo grupo político.
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Durante o lançamento, Minoru apresentou o espaço que será utilizado como ponto de apoio para as atividades eleitorais e para a mobilização de apoiadores durante o período de campanha.
A agenda marcou uma das primeiras atividades públicas do candidato após o início da campanha eleitoral. Minoru deverá intensificar, nos próximos dias, as ações de rua e os encontros com eleitores na capital e no interior do Acre.