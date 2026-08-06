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Movimento de Direita realiza 1º encontro de bolsonaristas em Rio Branco

O encontro tem como objetivo reunir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro

Por Suene Almeida, ContilNetAtualizado
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O encontro será no auditório da Livraria Paim | Foto: Juan Diaz, ContilNet
O encontro será no auditório da Livraria Paim | Foto: Juan Diaz, ContilNet

A capital acreana receberá, no próximo 14 de agosto, o Primeiro Encontro dos Bolsonaristas de Rio Branco. O evento está marcado para começar às 18h, na Livraria Paim, e é organizado pelo Movimento de Direita do Acre.

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O encontro tem como objetivo reunir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para um momento de integração e debates. Os participantes também são convidados a comparecer vestidos com as cores da bandeira do Brasil e a levar familiares e amigos.

Entre os nomes confirmados para o evento estão o ex-vereador João Marcos Luz e o ex-prefeito de Rio Branco e candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, que participarão da programação.

O encontro é aberto ao público interessado em participar das atividades previstas para a noite.

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