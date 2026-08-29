Grave acidente: mulher morre atropelada em estrada de Boca do Acre

Vítima, conhecida como “Muda”, foi atingida por um carro na noite desta sexta-feira (28)

Impacto da colisão foi forte e provocou múltiplas fraturas na vítima. — Foto: Reprodução

Uma mulher identificada como Luciele, conhecida popularmente como “Muda”, morreu após ser atropelada por um carro na noite desta sexta-feira (28), na Estrada do Piquiá, em Boca do Acre, no sul do Amazonas.

Segundo informações preliminares, Luciele, que aparentava ter mais de 40 anos, estava em frente a uma distribuidora antes de seguir de bicicleta pela estrada. Pouco tempo depois, ela foi atingida pelo veículo.

O impacto da colisão foi forte e provocou múltiplas fraturas na vítima. Populares que passavam pelo trecho pararam para tentar prestar socorro, mas Luciele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do atendimento.

As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

Conteúdo Original / Fonte: Alerta Cidade