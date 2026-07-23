Ausência do nome do pré-candidato do PSOL no anúncio da convenção da Frente Ampla alimentou especulações

Professor Inácio Moreira/Foto: Matheus Mello/ContilNet

A ausência do nome do professor Inácio Moreira (PSOL) no anúncio da convenção da Frente Ampla pelo Acre, marcada para o próximo dia 30 de julho, alimentou especulações de que ele poderia ter desistido da disputa por uma vaga no Senado. Procurado pelo ContilNet, o pré-candidato negou qualquer possibilidade de retirada da candidatura e afirmou que segue na corrida eleitoral.

Segundo Inácio, ao se filiar ao PSOL recebeu a garantia de que sua candidatura só seria retirada por decisão própria.

“Eu me filiei ao PSOL porque o partido me deu garantias de que só quem retirava minha candidatura era Deus e eu. Então, estou confiando nessa afirmação”, disse.

Apesar disso, ele reconheceu que enfrenta pressões constantes nos bastidores. “Você sabe como funciona a política. Todo dia tem tentativa de retirada da minha candidatura, e eu estou sobrevivendo”, afirmou.

Ao comentar sua permanência na disputa, Inácio fez referência à sua trajetória pessoal e disse que sua candidatura representa um espaço para pessoas que não pertencem aos grupos políticos tradicionais.

“Não sou de família tradicional, moro nas Placas, onde falta água, sou professor, sou de esquerda e não tenho nada a perder. O que eu tenho com essa candidatura é o mesmo que acontece aqui no bairro quando tem a Mega da Virada: a gente compra uma cartela, volta para casa e sonha em ganhar. Se a gente que é da periferia perder a esperança, perder a capacidade de sonhar, já está morto.”

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O professor afirmou que permanecerá como pré-candidato até a realização das convenções partidárias. Segundo ele, a única possibilidade de não disputar a eleição seria a falta de legenda.

“Sou candidatíssimo até o dia das convenções. Pode ser que, no dia das convenções, não me deem legenda. Aí não posso fazer nada, porque a legislação eleitoral exige que você tenha um partido. Em outros países já existe candidatura avulsa; no Brasil, ainda não.”

PT diz que composição da chapa ainda está em discussão

O ContilNet também ouviu o presidente estadual do PT, André Kamai, sobre a ausência de Inácio na divulgação da convenção da Frente Ampla.

Kamai negou que o episódio represente uma exclusão do pré-candidato do PSOL, mas admitiu que a composição definitiva da chapa ainda está sendo discutida entre os partidos da aliança.

“Não teve nenhuma decisão de exclusão, nada disso. Tudo ainda está sendo discutido”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de Inácio não integrar a chapa majoritária como segundo candidato ao Senado, o dirigente disse que as conversas seguem em andamento.

“A discussão da candidatura do Inácio é uma discussão que a gente ainda tem para fazer com a Rede e com o PSOL até o final desta semana.”

Segundo Kamai, neste momento, a prioridade da federação e dos partidos da Frente Ampla é consolidar as candidaturas do médico Thor Dantas (PSB) ao governo e do ex-governador Jorge Viana (PT) ao Senado.

A convenção da Frente Ampla pelo Acre está marcada para o dia 30 de julho, às 17h, no Parque das Acácias, em Rio Branco, quando deverão ser homologadas as candidaturas da coligação para as eleições deste ano.