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No Acre, casal é preso para cumprimento de penas por tráfico de drogas

Policiais localizaram os condenados em uma residência no bairro Neném das Neves, em Sena

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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No Acre, casal é preso para cumprimento de penas por tráfico de drogas
Os dois passaram por audiência de custódia, conforme previsto na legislação. — Foto: Reprodução

Uma operação realizada pela Polícia Civil de Sena Madureira resultou, nesta quinta-feira (6), na prisão de um casal condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu em cumprimento a mandados de prisão definitiva expedidos pela Vara Criminal do município.

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Os policiais localizaram os condenados em uma residência no bairro Neném das Neves. Após serem informados da decisão da Justiça, ambos foram detidos sem resistência e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

As ordens judiciais foram expedidas após o encerramento de todas as possibilidades de recurso no processo criminal. As condenações estabelecem penas superiores a 13 anos de reclusão para cada um dos envolvidos, que deverão cumprir a sentença em regime inicialmente fechado.

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Depois de serem apresentados na delegacia, os dois passaram por audiência de custódia, conforme previsto na legislação, e permaneceram à disposição da Justiça para posterior encaminhamento ao sistema prisional.

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Sena Madureira e determinam o imediato recolhimento dos condenados, além da comunicação do cumprimento da decisão ao Poder Judiciário para a adoção das medidas cabíveis.

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