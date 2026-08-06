No Acre, casal é preso para cumprimento de penas por tráfico de drogas

Policiais localizaram os condenados em uma residência no bairro Neném das Neves, em Sena

Os dois passaram por audiência de custódia, conforme previsto na legislação. — Foto: Reprodução

Uma operação realizada pela Polícia Civil de Sena Madureira resultou, nesta quinta-feira (6), na prisão de um casal condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu em cumprimento a mandados de prisão definitiva expedidos pela Vara Criminal do município.

Os policiais localizaram os condenados em uma residência no bairro Neném das Neves. Após serem informados da decisão da Justiça, ambos foram detidos sem resistência e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

As ordens judiciais foram expedidas após o encerramento de todas as possibilidades de recurso no processo criminal. As condenações estabelecem penas superiores a 13 anos de reclusão para cada um dos envolvidos, que deverão cumprir a sentença em regime inicialmente fechado.

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Depois de serem apresentados na delegacia, os dois passaram por audiência de custódia, conforme previsto na legislação, e permaneceram à disposição da Justiça para posterior encaminhamento ao sistema prisional.

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Sena Madureira e determinam o imediato recolhimento dos condenados, além da comunicação do cumprimento da decisão ao Poder Judiciário para a adoção das medidas cabíveis.