Cantor compartilhou vídeo da viagem e agradeceu aos padrinhos pelo empréstimo da aeronave

Em tom descontraído, o cantor destacou que o jatinho permitiu que ele chegasse mais rapidamente ao município.

O cantor Panda chegou ao Acre, nesta quarta-feira (27), a bordo de um jatinho emprestado pelos padrinhos Ícaro e Gilmar para cumprir a agenda de shows em Tarauacá. A viagem foi registrada pelo próprio artista nas redes sociais, antes da apresentação na abertura da Expo Tarauacá 2026.

Em um vídeo publicado durante o deslocamento, Panda aparece em frente à aeronave e agradece aos padrinhos pelo empréstimo. Em tom descontraído, o cantor destacou que o jatinho permitiu que ele chegasse mais rapidamente ao município.

“Agradecer aos meus padrinhos Ícaro e Gilmar, que estão emprestando o jato deles pra nós. Obrigado! Chegamos mais rapidinho. É nós, tamo junto!”, disse.

Ao chegar a Tarauacá, o artista também compartilhou imagens da chegada e falou com os seguidores sobre a presença no município acreano.

Show na abertura da Expo

Panda foi a atração nacional da noite de abertura da Expo Tarauacá 2026, realizada na quarta-feira (26), no Parque de Exposições, próximo ao aeroporto do município.

O cantor se apresentou às 23h e fez parte da programação que marcou o início dos quatro dias de evento. A abertura também contou com apresentações musicais e a escolha da Rainha do Rodeio.