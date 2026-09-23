Participante que chamou baixaria de ‘sem graça’ chega à final do MasterChef

A final foi definida no episódio exibido na última terça-feira na Band

Jéssica chega à final do MasterChef/Foto: Reprodução

A final do MasterChef 2026 está formada! O troféu vai ser disputado por Carla e Jéssica na próxima terça-feira (29). No Acre, a participação de Jéssica no programa ganhou um destaque: a participante chamou a baixaria, prato típico acreano, de “sem graça” durante uma prova no decorrer da competição.

A baixaria foi um dos destaques de um episódio do programa durante a prova chamada “7 Maravilhas do Brasil”. A receita acreana foi escolhida para representar a gastronomia do estado e acabou gerando comentário entre os participantes.

LEIA TAMBÉM: No MasterChef, participante chama baixaria acreana de ‘sem graça’

Ao apresentar o desafio, o chef e jurado Henrique Fogaça explicou aos competidores as características do prato, composto tradicionalmente por cuscuz, carne moída, cheiro-verde e ovo frito.

Durante a dinâmica, Jéssica comentou que considerava a receita “meio sem graça”, reação que repercutiu entre os espectadores, especialmente nas redes sociais, onde a culinária acreana costuma ser defendida pelos moradores do estado.

Final do MasterChef 2026

As finalistas foram definidas no 18º episódio, semifinal da edição. Na primeira prova, os participantes Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo precisaram preparar uma entrada e um prato principal com duas técnicas de cocção usando o peixe-sapo.

Jéssica foi a mais bem avaliada entre os jurados e subiu para o mezanino, garantindo a primeira vaga na final.

Na segunda prova, Carla, Maria Eduarda e Rodrigo precisaram preparar uma porchetta à moda Wellington. Ao final da prova, Carla garantiu a segunda vaga na final.