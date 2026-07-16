O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis

a Polícia Militar não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da apreensão/Foto: Reprodução

Uma ação realizada pelo 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), por meio do destacamento de Santa Rosa do Purus, resultou na apreensão de drogas e armas de fogo nesta quarta-feira (15).

Durante a operação, os policiais retiraram de circulação três espingardas, 14 cartuchos intactos e uma grande quantidade de maconha. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

Até o momento, a Polícia Militar não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da apreensão nem confirmou se houve prisões relacionadas ao caso.

A corporação deverá divulgar novas informações nas próximas horas, incluindo a possível identificação dos envolvidos e o local exato onde a ação foi realizada.

A apreensão representa mais uma atuação das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armas no município de Santa Rosa do Purus.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet