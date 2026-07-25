"Acreane-se: Tour Guiado pelas Praças" /Foto: Reprodução

A Praça Povos da Floresta será palco de uma programação especial neste domingo (26), a partir das 16h, reunindo música, cultura, lazer e atividades para todas as as idades. O evento Cultura na Praça promete movimentar o espaço com apresentações musicais, feira de economia criativa, passeio guiado e recreação infantil, oferecendo uma opção gratuita de entretenimento para moradores e visitantes de Rio Branco.

A programação começa com a Feira de Economia Criativa e Solidária, que reunirá artesãos, artistas e empreendedores locais. O objetivo é incentivar a produção regional, fortalecer os pequenos negócios e aproximar o público do trabalho desenvolvido por expositores acreanos.

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Às 16h30, os participantes poderão acompanhar o “Acreane-se: Tour Guiado pelas Praças”, uma atividade voltada para quem deseja conhecer mais sobre a história e a importância dos espaços públicos da capital.

A partir das 17h, será a vez da criançada aproveitar uma programação de recreação infantil, com atividades voltadas ao lazer e à integração das famílias.

O encerramento ficará por conta da música acreana. Às 17h30, a cantora Duda Modesto sobe ao palco acompanhada de sua banda. Na sequência, às 19h, o cantor Álamo Kário encerra a programação com um show gratuito.

O evento será realizado na Praça Povos da Floresta, localizada na Rua Arlindo Leal, no Centro de Rio Branco, e conta com o apoio de instituições ligadas à cultura, ao empreendedorismo e ao poder público. A proposta é valorizar os artistas locais, fomentar a economia criativa e incentivar a ocupação dos espaços públicos por meio da cultura e do lazer.