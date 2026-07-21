Cúpula do PT reunida/Foto: Reprodução

O presidente municipal do PT em Rio Branco, Thiago Mourão, afirmou que a federação formada por PT, PCdoB e PV trabalha com a expectativa de eleger entre dois e três deputados estaduais nas eleições de 2026. A projeção foi feita durante entrevista ao programa Em Cena, do ContilNet.

Atualmente, a federação conta com apenas um representante na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Edivaldo Magalhães (PCdoB). Para Mourão, a formação de uma chapa mais competitiva amplia as chances de crescimento da bancada no próximo pleito.

“Num cenário de que o fato dessa nossa chapa estar uma chapa mais competitiva, eu considero que a gente faça entre dois a três deputados”, afirmou.

Apesar do otimismo, o dirigente reconheceu que a disputa será desafiadora e atribuiu parte dessa dificuldade ao alto custo das campanhas eleitorais. Segundo ele, o poder econômico tem ganhado protagonismo nas eleições e pode favorecer candidatos com maior capacidade financeira, mesmo sem apresentar propostas consistentes.

“O diferencial da campanha hoje é que o poderio econômico está fora do normal. Tem candidato vindo de fora e quer se eleger aqui. Com proposta zero. Agora, com poderio econômico, ele tem. Ele pode se eleger por conta disso”, declarou.

Mourão disse que a federação pretende compensar essa desvantagem apostando no histórico político do grupo e na defesa de propostas para o estado.

“A gente conta muito com a história do que nós fizemos aqui no Acre e com o que a gente pode trazer”, ressaltou.

Durante a entrevista, ele também elogiou a atuação de Edivaldo Magalhães, atualmente o único deputado estadual da federação.

“Hoje o que representa o nosso grupo político é somente o Edivaldo Magalhães, um deputado incrível, excelente”, afirmou.

O presidente do PT destacou ainda que a chapa reúne nomes considerados competitivos para a disputa proporcional. Entre eles, citou o próprio nome, o do padre Antônio, de Xapuri, o presidente estadual do PT, Cesário Braga, além de candidatos do PV e do PCdoB. Segundo Mourão, o grupo também espera que a campanha do pré-candidato ao Senado, Jorge Viana (PT), fortaleça os candidatos da federação na disputa pela Assembleia Legislativa.

As eleições de 2026 definirão as 24 cadeiras da Aleac. Além do PT-PCdoB-PV, outras federações e partidos já articulam chapas para ampliar suas bancadas, em uma disputa que deve ser marcada pela forte concorrência entre candidatos com mandato e novos nomes.

Veja a entrevista na íntegra: