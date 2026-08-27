Pesquisa foi realizada com 804 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto

Governadora disputa a reeleição/Foto: Reprodução

A pesquisa Quaest, divulgada na tarde desta quinta-feira (27), trouxe novos dados sobre a avaliação da gestão da governadora do Acre, Mailza Assis. O levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica.

De acordo com a pesquisa, 58% dos entrevistados afirmam aprovar o governo de Mailza, enquanto 24% desaprovam a atual gestão. Outros 18% não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento também mediu a percepção dos eleitores sobre o desempenho do governo. Para 39% dos entrevistados, a gestão é considerada positiva. Outros 36% avaliam o governo como regular, enquanto 13% classificam a administração de forma negativa. Já 12% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e divulgada nesta quinta-feira (27). A pesquisa foi realizada com 804 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral pelo número de registro AC-09106/2026.