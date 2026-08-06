RBTrans altera permissões e reorganiza pontos de mototáxi na capital

Medida publicada no DOE atualiza o cadastro de permissionários em dois pontos da cidade

Os mototaxistas de Rio Branco passaram a contar com alterações no cadastro de permissões em dois dos pontos da capital. /Foto: reprodução

Os mototaxistas de Rio Branco passaram a contar com alterações no cadastro de permissões em dois dos pontos da capital. As mudanças foram oficializadas na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial do Estado (DOE), por meio da Portaria nº 0202/2026, publicada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Conforme o documento, a permissão nº 197 passa a integrar o Ponto Esquina da Alegria, localizado na região da Estação Experimental, enquanto a permissão nº 492 foi cadastrada no Ponto Fundação Hospital, situado nas proximidades da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), às margens da BR-364.

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As alterações atendem a solicitações apresentadas pelo Sindicato dos Mototaxistas do Acre (Sindmoto/AC), que pediu a atualização do cadastro das permissões junto à autarquia municipal.

A medida modifica o Anexo II da Portaria nº 0185/2026 e, segundo a RBTrans, faz parte da organização dos serviços de mototáxi na capital, responsável por disciplinar e manter regular o funcionamento da categoria. A portaria entra em vigor na própria data de publicação no Diário Oficial do Estado.

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