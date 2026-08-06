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Cariani mobiliza seguidores para ajudar irmãos acreanos em tratamento

Atleta pediu doações para ajudar a família a arrecadar R$ 5,2 milhões

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Cariani mobiliza seguidores para ajudar irmãos acreanos em tratamento
Atleta pediu doações para ajudar a família a arrecadar R$ 5,2 milhões/Foto: reprodução

O criador de conteúdo e atleta Renato Cariani usou as redes sociais para mobilizar seus seguidores em favor da campanha dos irmãos acreanos Pedro e Tiago, que enfrentam uma doença genética rara.

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Em um vídeo publicado em seu perfil, ele pediu doações para ajudar a família a arrecadar R$ 5,2 milhões, valor necessário para que os dois possam participar de um estudo clínico internacional, atualmente considerado a principal esperança de tratamento para a doença.

Pedro e Tiago foram diagnosticados com Distrofia Muscular de Cinturas (LGMDC2C), uma enfermidade genética rara, progressiva e degenerativa que compromete, principalmente, a força muscular.

A família busca recursos para custear a participação dos irmãos em um estudo clínico nos Estados Unidos, que pode representar uma oportunidade de retardar a evolução da doença e melhorar a qualidade de vida das crianças.

A família divulgou a rifa solidária

Pedro e Tiago foram diagnosticados com Distrofia Muscular de Cinturas/Foto: Reprodução

Ao compartilhar a campanha, Renato Cariani afirmou que raramente utiliza suas redes sociais para pedir contribuições, mas disse ter se sensibilizado com a história dos irmãos.

“Geralmente eu escolho os lugares, faço minha doação mensalmente e posto muito pouco. Só que vou pedir ajuda pra esses dois irmãos. Duas crianças que nasceram com uma doença degenerativa seríssima. Se você puder contribuir, fazer seu Pix com o valor que você puder. Eles precisam juntar 5 milhões de reais para fazer um tratamento nos Estados Unidos”, disse.

LEIA TAMBÉM: Campanha por tratamento de irmãos recebe apoio da primeira-dama

A campanha tem mobilizado pessoas de diferentes partes do país e ganhou ainda mais visibilidade após o apoio de influenciadores e personalidades. A expectativa da família é alcançar o valor necessário para garantir que Pedro e Tiago possam participar do estudo clínico, considerado, até o momento, a maior esperança de tratamento para a doença.

VÍDEO:

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