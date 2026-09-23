Senac abre seletivo no Acre com salários acima de R$ 5 mil; confira

Ainda em Rio Branco, o Senac procura profissional para atuar como Orientador Educacional II/6 na área de Odontologia. /Foto: Reprodução

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho no Acre pode se inscrever em um novo processo seletivo do Senac. A instituição oferece oito vagas para contratação em Rio Branco, Brasiléia e Feijó, com remunerações que chegam a R$ 5.352,80.

O prazo para participar começa nesta quarta-feira (23) e termina na sexta-feira (25). O cadastro deve ser feito pela internet, no portal do Senac Acre. Entre os requisitos está a comprovação de pelo menos seis meses de experiência profissional relacionada ao cargo escolhido.

A maior remuneração da seleção é para Supervisor Educacional de Informática, em Rio Branco, com salário de R$ 5.352,80. A capital também tem oportunidades para Assistente de Compras e Suprimentos, com vencimento de R$ 2.623,46, e Designer Gráfico, com salário de R$ 2.788,04.

LEIA TAMBÉM: Senac EAD abre inscrições para cursos técnicos, graduação e pós-graduação

Ainda em Rio Branco, o Senac procura profissional para atuar como Orientador Educacional II/6 na área de Odontologia. Nesse caso, o pagamento inclui R$ 252 de valor fixo e R$ 42 por hora-aula.

No interior, Brasiléia terá uma vaga para Assistente de Suporte em TI. O cargo exige nível médio, oferece salário de R$ 2.788,04 e prevê jornada de 40 horas semanais.

Feijó concentra três das oportunidades disponíveis. São uma vaga para Orientador Educacional na área de Informática e duas para Gestão. A remuneração segue o mesmo modelo adotado para os demais cargos de orientação, com valor fixo de R$ 252 e R$ 42 por hora-aula. Os profissionais também poderão contar com benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho, como auxílio-alimentação, plano de saúde e reembolso para babá ou creche.

A seleção será dividida em três fases. Depois da inscrição e da análise curricular, os candidatos passarão por uma avaliação comportamental. A etapa final dependerá da função escolhida: haverá prova de conhecimentos específicos para os cargos de Assistente e avaliação prática para Orientador, Supervisor e Designer Gráfico.

O processo seletivo é destinado à contratação pelo regime CLT e não corresponde a concurso público. A seleção terá validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A aprovação não representa contratação imediata.

Cada participante pode concorrer a somente uma vaga. Caso faça mais de uma inscrição, será considerada apenas a última realizada dentro do período estabelecido pelo edital.