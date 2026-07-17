Vítima foi colocada no porta-malas do táxi durante a fuga dos criminosos

Vítima foi colocada no porta-malas do táxi durante a fuga dos criminosos/Foto: Reprodução

Um assalto foi registrado na noite desta quinta-feira (16), envolvendo um táxi em Cruzeiro do Sul. Durante a ação criminosa, o motorista foi rendido e levado pelos suspeitos. A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar de Guajará (AM).

De acordo com as informações repassadas às autoridades, a vítima foi colocada no porta-malas do táxi durante a fuga dos criminosos.

Uma equipe do 9º Grupamento da Polícia Militar identificou um veículo suspeito e deu ordem de parada ao motorista. No entanto, os suspeitos desobedeceram à determinação e iniciaram uma fuga, dando início a uma perseguição.

Durante a tentativa de fuga, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista.

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Mesmo após o acidente, os criminosos conseguiram fugir por uma área de mata, levando a vítima como refém. Até o momento, eles não foram identificados e nem localizados.

Durante as buscas, os policiais encontraram alguns pertences da vítima no interior do veículo.

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi informada de que o motorista havia sido libertado pelos criminosos já no município de Cruzeiro do Sul.

Conteúdo Original / Fonte: Juruá Comunicação