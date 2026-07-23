Indefinição no PL pode levar Bittar para Alan Rick e abrir espaço para Eduardo Velloso na chapa de Mailza

Alan Rick, Bittar e Mailza/Foto: Reprodução

Ainda está indefinida a situação do senador Márcio Bittar (PL), que depende de um aval da executiva nacional do partido para saber se permanece na base da governadora Mailza Assis (Progressistas) ou se declara apoio à pré-candidatura de Alan Rick (Republicanos) ao governo.

Para entender a situação: as cúpulas nacionais do PL e do Republicanos estão em conversas avançadas para selar uma aliança para as eleições de 2026. A articulação, que envolve a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, prevê uma contrapartida direta no Acre, com o PL integrando o palanque de Alan na disputa pelo governo do Estado.

Sobre o assunto, Bittar disse que está com o “coração partido” e que poderá ficar em uma “situação difícil” caso o PL nacional peça que ele embarque na base de Alan Rick. Mailza afirmou, nesta terça-feira (21), durante o evento que oficializou a aliança entre ela e Jéssica Sales (MDB), que, diante do impasse ainda não resolvido, tem apenas um candidato ao Senado.

Tem uma pessoa na torcida

A possibilidade de Bittar migrar para a base de Alan Rick está sendo comemorada pelo deputado federal Eduardo Velloso (Solidariedade), que também é pré-candidato ao Senado e está mais próximo da governadora do que nunca.

Mailza tem apreço por Velloso

Em uma das agendas em Cruzeiro do Sul, durante a Expoacre, Mailza chegou a chamar Velloso de senador. Além disso, quando reuniu os vereadores do Juruá em seu gabinete, montado dentro do Parque de Exposições, o médico estava presente, exaltando a governadora e unindo forças em prol de sua pré-candidatura. A cena chamou a atenção de algumas pessoas, que ficaram de orelha em pé.

Velloso e Bittar não se cheiram muito

Aliados durante muitos anos, Bittar e Velloso entraram em rota de colisão depois que o médico decidiu não disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados e lançou seu nome ao Senado, passando a disputar espaço com o senador.

Velloso é brasileiro…

E, como diz o ditado, “não desiste nunca”. Mesmo após o PP lançar, há alguns meses, a aliança com o PL em torno do nome de Bittar como segundo candidato ao Senado na chapa governista (tendo Gladson como primeiro), Velloso permaneceu fiel a Mailza e não viu problema em ter o concorrente como o escolhido. Agora, torce para que a vaga fique aberta. Quem espera sempre alcança? Os próximos dias dirão.

Não dá para definir nada

Até a convenção de Mailza, marcada para o próximo dia 4 de agosto, tudo pode acontecer, inclusive nada. As chapas serão definidas naquele momento. Depois disso, será hora de buscar votos e disputar a eleição.

Bittar em Brasília

O senador vai a Brasília na próxima semana para se reunir com Rogério Marinho (PL) e definir como ficará essa situação. No grupo de Alan, já é dada como certa a chegada do aliado de Bolsonaro ao voo do Republicanos.

Se isso acontecer…

Alan passaria a ter quatro pré-candidatos ao Senado. Mara Rocha é sua primeira opção. Nesse eventual cenário, outros três disputariam a segunda vaga: Júnior Feitosa, Sérgio Petecão e Márcio Bittar. São apenas duas vagas, esse é um fato.

Com Mailza há uma certa exclusividade

Na aliança com a governadora, Bittar tem a segunda vaga praticamente assegurada. Já com Alan, precisaria disputar espaço com outros dois nomes.

O que diz Bittar?

O senador assinalou que o movimento do MDB em direção à composição com Mailza acrescenta um elemento positivo às suas reflexões:

“Aconteceu uma coisa agora que pesa a favor disso, que é a Jéssica e o MDB terem ido para lá. Eu disse ao Alan: ‘Para mim, você se acertar com a Jéssica é importante, porque eu gostaria muito de estar com o MDB de novo’. O fato de o MDB estar na aliança com o PP e o União Brasil é um tento favorável, porque eu quero estar com eles. Quero estar com a Jéssica”, explicou.