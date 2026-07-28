Thor cresceu 2 pontos. Mas poderia ter muito mais — ‘lhe falta ódio’

Cescimento é modesto, mas mostra que existe um espaço para quem representa um campo político diferente

Thor Dantas/Foto: Reprodução

A nova pesquisa Real Time Big Data trouxe um dado que merece atenção: o pré-candidato do PSB ao governo do Acre, Thor Dantas, saiu de 5% para 7% das intenções de voto em um mês. O crescimento é modesto, mas, entre os nomes colocados na disputa, mostra que existe um espaço para quem representa um campo político diferente dos demais.

A questão é que esse espaço parece maior do que os números revelam.

A eleição de 2026 no Acre caminha para um cenário em que os principais adversários disputam o mesmo eleitorado de centro-direita. Mailza Assis, Alan Rick e Tião Bocalom, cada um à sua maneira, falam para um público semelhante. É justamente aí que Thor poderia encontrar sua oportunidade.

Até agora, porém, tem escolhido outro caminho.

Médico e oriundo do ambiente acadêmico, Thor leva para a política um discurso técnico, racional e cuidadoso. Em tempos normais, isso poderia ser um diferencial. Mas campanha eleitoral raramente premia apenas quem apresenta diagnósticos. Ela recompensa quem cria contraste.

E contraste é justamente o que falta.

Thor parece disputar a eleição como se estivesse em um seminário. Expõe ideias, apresenta argumentos e evita confrontos mais diretos. Enquanto isso, seus adversários ocupam o debate político sem encontrar resistência à altura.

Na política, especialmente quando se é oposição, não basta existir. É preciso demonstrar por que o eleitor deveria trocar quem está no poder por uma alternativa.

É aqui que cabe a velha expressão usada nos bastidores da política: falta um pouco de “ódio”. Não no sentido literal, muito menos de agressividade pessoal. Mas da disposição para fazer o enfrentamento político.

Quem disputa pelo campo da esquerda normalmente cresce quando consegue traduzir indignação em discurso. Quando aponta responsabilidades, estabelece diferenças e obriga o adversário a responder.

Thor ainda parece desconfortável nesse papel.

Há exemplos recentes de lideranças de esquerda que entenderam essa lógica. A deputada federal Érika Hilton construiu projeção nacional justamente porque não evita o embate político. Concorde-se ou não com suas posições, ela compreendeu que, na oposição, visibilidade nasce do contraste.

No Acre, Thor ainda fala como quem espera ser descoberto pelo eleitor.

Talvez precise inverter a lógica.

Quem representa a única candidatura claramente identificada com a esquerda dificilmente ganhará espaço tentando parecer moderado diante de adversários que dominam esse campo. Sua vantagem competitiva está justamente em ocupar o lugar que ninguém mais ocupa.

Os dois pontos conquistados mostram que há uma porta entreaberta.

A dúvida é se Thor pretende apenas atravessá-la ou se está disposto a escancará-la.

O peso de Márcio Bittar

Márcio Bittar não é candidato ao governo, mas continua sendo um dos principais articuladores da direita acreana. A aliança construída com Mailza e a aproximação com Jessica Sales mostram que o senador pretende influenciar diretamente o desenho da eleição de 2026. Quem imaginava um Bittar apenas preocupado com a própria reeleição ao Senado errou a leitura.

Ônibus também dão voto

A chegada dos novos ônibus para Rio Branco virou mais do que uma pauta administrativa. A gestão Alysson Bestene sabe que melhorar o transporte coletivo é uma das poucas agendas capazes de gerar impacto direto na percepção da população. Se os veículos chegarem dentro do prazo e o serviço melhorar, o ganho será político. Se atrasarem, o desgaste também.

Federação ainda em construção

A União Progressista já unificou PP e União Brasil no papel. Na prática, ainda há muito ajuste pela frente. Em vários municípios, antigos adversários agora dividem o mesmo palanque. Até 2026, o maior desafio da federação talvez não seja vencer a oposição, mas convencer seus próprios aliados.

A corrida pelo segundo voto ao Senado

Com duas vagas em disputa, quase todos os pré-candidatos fazem contas sobre o “segundo voto” do eleitor. É nele que muitos acreditam estar a diferença entre a vitória e a derrota. Por isso, as alianças construídas agora vão muito além do governo: são pensadas para fortalecer as chapas ao Senado.

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Pesquisa muda humor, não eleição

Toda pesquisa produz vencedores e derrotados no noticiário. Mas, nos bastidores, o efeito mais importante é outro: ela influencia o comportamento de lideranças e partidos. Quem sobe passa a receber mais convites. Quem cai precisa gastar energia para convencer aliados de que continua competitivo.

Mailza joga com a máquina — e com o tempo

Como governadora, Mailza Assis tem uma vantagem que seus adversários não possuem: a vitrine da gestão. Cada entrega, inauguração ou anúncio acaba inevitavelmente dialogando com a eleição. O desafio será equilibrar a agenda administrativa com o discurso eleitoral, sem dar margem para que adversários transformem cada ato de governo em crítica política.