Produções publicadas no ContilNet conquistam 1º e 2º lugares no Prêmio Sebrae

Tácita Muniz recebeu o prêmio na cerimônia/Foto: cedida

O jornalismo e o fotojornalismo produzidos no Acre ganharam visibilidade com a premiação de profissionais da comunicação no 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo. As produções premiadas foram veiculadas no ContilNet e destacaram a bioeconomia, a moda ecológica e o talento de artesãos locais. A cerimônia de entrega de prêmios da etapa estadual foi realizada na sede da instituição na última terça-feira (25).

O pódio da premiação foi marcado por uma forte colaboração em equipe voltada ao setor artesanal. O projeto fotográfico e jornalístico, que inicialmente nasceu com foco em portfólio e apoio à projeção internacional de artesãs locais, conquistou o 1º lugar, unindo o talento de Cleiton Lopes, Karolini Oliveira e Célis Fabrícia.

Segundo Cleiton, o processo criativo foi marcado por leveza e alto profissionalismo entre amigos. “Foi uma alegria muito grande ter a oportunidade de ter realizado o trabalho com essas meninas. Esse material, no início, a gente estava pensando em construir ele para portfólio voltado para o artesanato. Nós fizemos esse material com muito carinho, com interesse em rodar na exposição da França, que a nossa artesã tá indo para o país. É uma emoção muito grande fazer parte desse trabalho. Todos os envolvidos nesse trabalho foram premiados no prêmio do Sebrae”, disse Cleiton.

Para a jornalista Karolini Oliveira, o reconhecimento é uma satisfação muito grande. “Eu já estava querendo produzir um material, o Cleiton me encontrou na rua falando sobre ideias de produções e de repente eu encontrei a Célis, que fez essa proposta de escrever sobre a artesã Rodney, uma história que a gente acompanha há algum tempo”, explicou o processo de criação do material.

Karolini, que é mãe de dois meninos, falou sobre a dificuldade de entrar no mercado de trabalho sendo mulher e mãe. “Eu tenho buscado encontrar histórias de outras mulheres que estão encontrando alternativas para crescer no mercado de trabalho, para ter uma renda, para ajudar em casa também, então é muito satisfatório ver que esse trabalho está tendo resultado”, disse.

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Moda ecológica

A jornalista Tácita Muniz e a fotógrafa Alice Leão uniram forças para produzir uma matéria especial com foco na moda ecológica praticada na região e o resultado rendeu a conquista do 2º lugar na categoria Fotojornalismo.

A produção da dupla envolveu um planejamento no cenário e na construção das imagens. “Eu pensei na pauta e chamei a Alice Leão para fazer as fotos. Pensamos juntas, no cenário, como poderia fazer essas fotos para que pudesse dar um plus na matéria. Para mim é essencial ter essa energia entre o repórter e o fotógrafo. Pensamos no local que pudesse ser mais a cara da matéria, que foi no Museu dos Povos Acreanos”, lembrou Tácita.

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Para a jornalista, que já acumula premiações na área da bioeconomia, o reconhecimento reforça a importância da apuração aprofundada diante da velocidade das redes de notícias diárias.

“Sempre que a gente ganha prêmio, acho que o que vale mais é o reconhecimento do trabalho, principalmente o trabalho profissional, que é uma coisa que eu defendo muito. Estamos em meio a polêmica e ao debate da valorização da categoria. Eu acredito que quando tem essas premiações que reconhecem o trabalho de profissionais que se dedicam, que apuram, que pensam em pautas. Acredito que é muito importante esse reconhecimento pra gente que está tentando fazer pautas diferentes nessa correria, concorrendo com mídias bem mais rápidas, então se torna cada vez mais difícil, mas também necessário a gente pensar pautas bem trabalhadas”, destacou.

A fotógrafa Alice Leão destacou a surpresa e a alegria com a premiação, ressaltando o papel da imagem em dar visibilidade a talentos nortistas.

“Eu fiquei muito feliz com essa menção. Acho que é o segundo prêmio que eu ganho, e é muito importante ter esse reconhecimento, principalmente de uma instituição tão grande quanto o Sebrae. A nossa matéria, sobre moda ecológica, é um assunto que é bastante importante e que eu acho que merece reconhecimento, porque é da nossa região, do Norte. O Acre precisa ter mais visibilidade e através da fotografia as pessoas conseguem”, afirmou.

Categoria Fotojornalismo

1º lugar – Cleiton Lopes

Trabalho: Catraia: da mata amazônica para o mundo

Veículo: ContilNet Notícias

2º lugar – Alice Leão e Tácita Muniz

Trabalho: Entre retalhos e sonhos

Veículo: ContilNet Notícias

Conteúdo Original / Fonte: Sávio Buriti