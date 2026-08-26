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Produções publicadas no ContilNet conquistam 1º e 2º lugares no Prêmio Sebrae

Dois fotógrafos foram premiados com produções veiculadas no ContilNet

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Produções publicadas no ContilNet conquistam 1º e 2º lugares no Prêmio Sebrae
Tácita Muniz recebeu o prêmio na cerimônia/Foto: cedida

O jornalismo e o fotojornalismo produzidos no Acre ganharam visibilidade com a premiação de profissionais da comunicação no 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo. As produções premiadas foram veiculadas no ContilNet e destacaram a bioeconomia, a moda ecológica e o talento de artesãos locais. A cerimônia de entrega de prêmios da etapa estadual foi realizada na sede da instituição na última terça-feira (25).

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O pódio da premiação foi marcado por uma forte colaboração em equipe voltada ao setor artesanal. O projeto fotográfico e jornalístico, que inicialmente nasceu com foco em portfólio e apoio à projeção internacional de artesãs locais, conquistou o 1º lugar, unindo o talento de Cleiton Lopes, Karolini Oliveira e Célis Fabrícia.

Segundo Cleiton, o processo criativo foi marcado por leveza e alto profissionalismo entre amigos. “Foi uma alegria muito grande ter a oportunidade de ter realizado o trabalho com essas meninas. Esse material, no início, a gente estava pensando em construir ele para portfólio voltado para o artesanato. Nós fizemos esse material com muito carinho, com interesse em rodar na exposição da França, que a nossa artesã tá indo para o país. É uma emoção muito grande fazer parte desse trabalho. Todos os envolvidos nesse trabalho foram premiados no prêmio do Sebrae”, disse Cleiton.

Empreendedora acreana leva peças produzidas com materiais da floresta para mercados internacionais/Foto: Cleiton Lopes

Para a jornalista Karolini Oliveira, o reconhecimento é uma satisfação muito grande. “Eu já estava querendo produzir um material, o Cleiton me encontrou na rua falando sobre ideias de produções e de repente eu encontrei a Célis, que fez essa proposta de escrever sobre a artesã Rodney, uma história que a gente acompanha há algum tempo”, explicou o processo de criação do material.

Karolini, que é mãe de dois meninos, falou sobre a dificuldade de entrar no mercado de trabalho sendo mulher e mãe. “Eu tenho buscado encontrar histórias de outras mulheres que estão encontrando alternativas para crescer no mercado de trabalho, para ter uma renda, para ajudar em casa também, então é muito satisfatório ver que esse trabalho está tendo resultado”, disse.

CONFIRA A MATÉRIA: Artesã do Acre conquista comércio exterior com biojoias da floresta

Moda ecológica

A jornalista Tácita Muniz e a fotógrafa Alice Leão uniram forças para produzir uma matéria especial com foco na moda ecológica praticada na região e o resultado rendeu a conquista do 2º lugar na categoria Fotojornalismo.

A produção da dupla envolveu um planejamento no cenário e na construção das imagens. “Eu pensei na pauta e chamei a Alice Leão para fazer as fotos. Pensamos juntas, no cenário, como poderia fazer essas fotos para que pudesse dar um plus na matéria. Para mim é essencial ter essa energia entre o repórter e o fotógrafo. Pensamos no local que pudesse ser mais a cara da matéria, que foi no Museu dos Povos Acreanos”, lembrou Tácita.

CONFIRA O TRABALHO PREMIADO: Moda ecológica impulsiona consumo consciente e preservação ambiental

Para a jornalista, que já acumula premiações na área da bioeconomia, o reconhecimento reforça a importância da apuração aprofundada diante da velocidade das redes de notícias diárias.

“Sempre que a gente ganha prêmio, acho que o que vale mais é o reconhecimento do trabalho, principalmente o trabalho profissional, que é uma coisa que eu defendo muito. Estamos em meio a polêmica e ao debate da valorização da categoria. Eu acredito que quando tem essas premiações que reconhecem o trabalho de profissionais que se dedicam, que apuram, que pensam em pautas. Acredito que é muito importante esse reconhecimento pra gente que está tentando fazer pautas diferentes nessa correria, concorrendo com mídias bem mais rápidas, então se torna cada vez mais difícil, mas também necessário a gente pensar pautas bem trabalhadas”, destacou.

A fotógrafa Alice Leão destacou a surpresa e a alegria com a premiação, ressaltando o papel da imagem em dar visibilidade a talentos nortistas.

“Eu fiquei muito feliz com essa menção. Acho que é o segundo prêmio que eu ganho, e é muito importante ter esse reconhecimento, principalmente de uma instituição tão grande quanto o Sebrae. A nossa matéria, sobre moda ecológica, é um assunto que é bastante importante e que eu acho que merece reconhecimento, porque é da nossa região, do Norte. O Acre precisa ter mais visibilidade e através da fotografia as pessoas conseguem”, afirmou.

As peças carregam versatilidade, moda consciente e a história do Acre. Foto: Alice Leão

Categoria Fotojornalismo

1º lugar – Cleiton Lopes
Trabalho: Catraia: da mata amazônica para o mundo
Veículo: ContilNet Notícias

2º lugar – Alice Leão e Tácita Muniz
Trabalho: Entre retalhos e sonhos
Veículo: ContilNet Notícias

Conteúdo Original / Fonte: Sávio Buriti
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