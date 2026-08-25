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Três peões do Acre disputam final do Rodeio em Barretos; dois avançam

Matheus Souza Bernardino, de Senador Guiomard, conseguiram avançar na competição

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Com dois dos três representantes classificados, o Acre segue na disputa em Barretos
Com dois dos três representantes classificados, o Acre segue na disputa em Barretos | Foto: Cedida

O Acre esteve representado por três competidores na final da Liga Nacional de Rodeio, realizada na noite desta segunda-feira (24), em Barretos, no interior de São Paulo. Raylan Souza Lopes, de Bujari, e Matheus Souza Bernardino, de Senador Guiomard, conseguiram avançar na competição, enquanto Raul Wanglei da Silva, de Feijó, não se classificou.

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Raylan Souza Lopes chegou à arena após conquistar uma etapa realizada em Tarauacá, no Acre. Durante a apresentação em Barretos, o competidor encarou o touro Marcante, da companhia JP e João Paulo, em busca de uma vaga na próxima fase.

Outro representante acreano, Matheus Souza Bernardino, de Senador Guiomard, também garantiu a classificação. O peão possui experiência em grandes etapas do rodeio nacional e já acumula títulos em competições realizadas em diferentes estados brasileiros, chegando a Barretos como um dos nomes acreanos na disputa pelo título da Liga Nacional.

Já Raul Wanglei da Silva, de Feijó, também entrou na arena de Barretos em busca da classificação. O competidor havia garantido presença na competição após participar de uma etapa realizada em Rio Branco, no Acre, mas não conseguiu avançar para a fase seguinte.

Com dois dos três representantes classificados, o Acre segue na disputa em Barretos, mantendo presença entre os principais competidores do rodeio nacional. A participação dos peões também evidencia a força que o esporte vem ganhando no estado e a presença de atletas acreanos em grandes competições do país.

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